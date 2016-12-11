"Будівельник" розгромив "Хімік" в матчі лідерів баскетбольної Суперліги

Київський "Будівельник" розгромив южненський "Хімік" в центральному матчі ігрового дня української баскетбольної Суперліги. Матч завершився з рахунком 70:49, а найрезультативнішими гравцями киян стали американські легіонери ДіДжей Стефенс і Генрі Дукат, які набрали по 15 очок.

Незважаючи на поразку, "Хімік" з двома поразками в пасиві залишається лідером регулярного чемпіонату Суперліги. У "Будівельника", який знаходиться на другому місці в турнірній таблиці, чотири поразки.

В інших матчах дня зазначимо черговий успіх одеської "Біпи", яка несподівано легко розгромила "Черкаські Мавпи". У складі "Мавп" дебютував екс-форвард збірної України Олександр Кольченко, але він за гру набрав лише чотири очки.

Результати матчів:

Хімік (Южне) - Будівельник (Київ) - 49:70 (14:15, 13:14, 8:24, 14:17)

Х: Сміт (15), Лав (9 + 7 підбирань)

Б: Стефенс (15 + 5 підбирань), Дугат (15 + 5 передач), Анісімов (11 + 9 підбирань), Луценко (9), Дроздов (8 + 4 підбирання + 5 передач)

БІПА (Одеса) - Черкаські Мавпи - 83:58 (26:16, 19:18, 18:13, 20:11)

Б: Артамонов (23 + 6 передач), Фандерберк (15 + 9 підбирань + 4 передачі), Антонець (14), Ткаченко (12), Челован (9)

ЧС: Чумаков (12), Девіс (12), Кальніченко (10)

Політехнік (Харків) - Кривбас (Кривий Ріг) - 77:88 (26:17, 15:24, 10:26, 26:21)

П: Арабаджи (18 + 5 передач), Козлов (17 + 5 передач), Бест (13 + 8 підбирань), Рочняк (12), Столикер (12)

Кр: Шундель (23 + 7 втрат), Бояркін (19 + 8 підбирань + 4 передачі), Тихонов (18 + 8 підбирань), Мальчевський (13).

Волиньбаскет (Луцьк) - БК Запоріжжя - 56:73 (16:28, 12:15, 11:17, 17:13)

В: Дикий (16 + 6 підбирань), Рудаков (12 + 9 підбирань)

З: Конате (21 + 9 підбирань), Буренко (16 + 5 передач), Овдєєнко (11 + 5 підбирань).

Кремінь (Кременчук) - МБК Миколаїв - 66:63 (16:13, 19:21, 16:19, 15:10)

Кр: Хамзаєв (20), Байда (16 + 5 підбирань), Скрипець (8 + 11 підбирань)

Н: Кушніров (18), Тонченко (14 + 5 підбирань), Іванов (13), Анікієнко (9 + 13 підбирань + 4 блок-шота).