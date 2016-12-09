"Будівельник" обіграв одеську БІПА і знову очолив турнірну таблицю Суперліги

У п'ятницю відбулися чотири матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в центральному з яких БІПА в Одесі приймала столичний "Будівельник" і програла з рахунком 60:75, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни поступилися супернику лише у стартовій чверті - 16:19. Але ще до великої перерви зуміли вийти вперед в загальному рахунку, взявши переконливий реванш у другій 10-хвилинці - 21:14 й 37:33 у загальному рахунку. У другій половині гри кияни на рівних із суперником зіграли у третій чверті (15:15), а в заключній 10-хвилинці суттєво збільшили свою перевагу - 23:12.

Найрезультативнішим гравцем матчу в складі киян став Руслан Отверченко, на рахунку якого 14 балів.

В інших матчах дня харківський "Політехнік" на своєму майданчику поступився "Миколаєву" (72:78), кременчуцький "Кремінь" обіграв "Кривбас" з Кривого Рогу 72:66, а "Волиньбаскет" (Луцьк) була сильнішою за "Дніпро" - 71:69.

Таким чином, у турнірній таблиці на рахунку "Будівельника" 28 очок (12/4), южненського "Хіміка" (13/1) і "Дніпра" (11/5) - по 27.