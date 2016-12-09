Жіноча збірна України дізналася суперників по Євробаскету-2017
19:23, 09 грудня 2016Баскетбол
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Українки зіграють з командами Угорщини, Чехії та Іспанії.
Збірна України потрапила в групу з господарями Євробаскету / fiba.com
У Празі завершилася церемонія жеребкування Євробаскету-2017 серед жіночих команд, за підсумками якого збірна України потрапила в Групу А, повідомляє офіційний сайт змагань.
Суперницями українок на першій стадії змагань стануть господарки турніру - команда Чехії, а також збірні Іспанії та Угорщини.
Склад інших груп виглядає так:
Група В - Білорусь, Туреччина, Словаччина, Італія.
Група З - Сербія, Словенія, Франція, Греція.
Група D - Латвія, Бельгія, Чорногорія, Росія.
36-й чемпіонат Європи з баскетболу серед жінок, буде проводитися в Чехії з 16 по 27 червня 2017 року
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