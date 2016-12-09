Жіноча збірна України дізналася суперників по Євробаскету-2017

У Празі завершилася церемонія жеребкування Євробаскету-2017 серед жіночих команд, за підсумками якого збірна України потрапила в Групу А, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперницями українок на першій стадії змагань стануть господарки турніру - команда Чехії, а також збірні Іспанії та Угорщини.

Склад інших груп виглядає так:

Група В - Білорусь, Туреччина, Словаччина, Італія.

Група З - Сербія, Словенія, Франція, Греція.

Група D - Латвія, Бельгія, Чорногорія, Росія.

36-й чемпіонат Європи з баскетболу серед жінок, буде проводитися в Чехії з 16 по 27 червня 2017 року