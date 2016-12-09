НБА: "Філадельфія" перервала серію з 23 гостьових поразок, "Сан-Антоніо" вперше в сезоні програв у гостях

У Національній баскетбольній асоціації в ніч на п'ятницю відбулися шість матчів, а в головному з них "Філадельфія" нарешті виграла в гостях після 23 поразок поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

У Нью-Орлеані "Філадельфія" виграла з рахунком 99:88.

Команди на рівних провели перші три чверті, коли перевага одного з суперників не сягала більше п'яти очок. А в заключній четвертій 12-хвилинці гості зуміли виграти відрізок з різницею "+9".

Ще однією знаковою подією дня стала перша поразка "Сан-Антоніо" в гостьовому матчі нинішнього сезону.

Торонто – Міннесота 124:110 (22:32, 37:27, 29:30, 36:21)

Торонто: ДеРозан (27 + 8 підбирань), Лоурі (25 + 11 передач), Валанчюнас (20 + 10 підбирань), Керролл (10), Сиакам (6) – старт; Джозеф (12), Росс (9), Ногейра (8 + 9 підбирань), Паттерсон (7), Пауелл (0).

Міннесота: Лавін (29 + 6 передач), Віггінс (25), Таунс (17 + 11 підбирань), Дженг (10 + 7 підбирань), Рубіо (7) – старт; Бьелица (9), Олдріч (6 + 8 підборів), Данн (4), Мухаммад (3).

Вашингтон – Денвер 92:85 (18:29, 29:23, 28:21, 17:12)

Вашингтон: Бив (26), Волл (15 + 7 підбирань + 5 втрат), М-ф Морріс (15), Портер (9), Гортат (4 + 7 підбирань) – старт; Убре (8), Торнтон (7), Берк (6), Сміт (2), Ніколсон (0).

Денвер: Галлинари (14 + 5 втрат), Нуркич (13 + 7 підбирань), Бартон (11), Нельсон (10 + 8 передач), Артур (6) – старт; Йокіч (17 + 11 підбирань), Мюррей (6 + 5 втрат), Чендлер (5 + 8 підбирань), Эрнангомес (3).

Мемфіс – Портленд 88:86 (14:22, 29:28, 18:19, 27:17)

Мемфіс: Марк Газоль (36 + 9 підбирань), Аллен (15 + 10 підбирань), Гаррісон (6), Грін (6 + 18 підбирань), Вільямс (0) – старт; Даглас (11), Рендолф (7 + 9 підбирань), Деніелс (5), Мартін (2), Болдуін (0), Девіс (0).

Портленд: Макколлум (24), Лиллард (19), Тернер (15 + 10 підбирань), Пламли (4), Ленард (0) – старт; Девіс (10 + 10 підбирань), Крэбб (7), Аміну (5 + 11 підбирань), Лэйман (2), Вонле (0).

Нью-Орлеан – Філадельфія 88:99 (31:26, 26:26, 12:19, 19:28)

Нью-Орлеан: Девіс (26 + 11 підбирань), Хілл (8), Аженса (8), Фрейзер (7 + 6 передач), Хилд (6) – старт; Геллоуей (19), Ашик (8 + 9 підбирань), Джонс (6), Е. Браун (0).

Філадельфія: Ільясова (23 + 8 підбирань), Родрігес (16 + 8 передач), Эмбиид (14 + 7 підбирань + 4 блок-шота), Ковінгтон (7 + 7 підбирань), Хендерсон (2) – старт; Стаускас (14), Шарич (13), Холмс (8 + 7 підбирань), Макконнелл (2), Луваву-Кабарро (0), Томпсон (0).

Юта – Голден Стейт 99:106 (17:35, 29:30, 24:17, 29:24)

Юта: Гобер (20 + 17 підбирань), Мак (19), Джонсон (13), Діао (8), Экзам (2) – старт; Инглс (21), Лайлс (9), Нето (5), Уити (2).

Голден Стейт": Каррі (26), Дюрант (21 + 11 підбирань), Грін (13 + 10 підбирань + 8 передач), Томпсон (10), Пачулія (2) – старт; Маккоу (10), Кларк (6), Макгі (6), Игудала (4), Вест (4), Луні (4).

Чикаго – Сан-Антоніо 95:91 (21:17, 24:15, 27:31, 23:28)

Чикаго: Уейд (20), Батлер (13 + 9 підбирань), Рондо (12 + 10 підбирань + 8 передач), Гібсон (12), Лопес (12) – старт; Миротич (9), Фелисио (9 + 7 підбирань), Макдермотт (8), Кенан (0).

Сан-Антоніо: Ленард (24 + 8 підбирань), По Газоль (13 + 10 підбирань), Паркер (10), Грін (9), Олдрідж (8 + 4 блок-шота) – старт; Міллс (16), Лі (9), Сіммонс (2), Джинобили (0), Дедмон (0 + 7 підбирань).