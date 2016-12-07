"Хімік" програв російському "Автодору" матч баскетбольної Ліги чемпіонів

У Саратові завершився матч 8-го туру баскетбольної Ліги чемпіонів, в якому місцевий "Автодор" приймав український "Хімік" з Південного і зумів обіграти суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 93:80.

Гості зуміли гідно протистояти супернику в першій чверті, яку виграли з рахунком 16:19. Але вже другу частину програли з 10-очковим відставанням - 30:20.

Після великої перерви "Хімік" майже наздогнав суперника у третій 10-хвилинці, вигравши її з рахунком 18:22 (-3 в загальному рахунку), але знову провалився у четвертій, заключній чверті, знову програвши з 10-очковим відставанням (29:19).

Найрезультативнішим гравцем матчу в складі "Хіміка", за традицією, став Джейм Сміт, на рахунку якого 22 бали.

Таким чином, "Хімік" як і раніше займає останнє 8-е місце в Групі В, програвши 7 матчів при 1 перемозі. На рахунку "Автодору" 4/4 і 4-е місце в групі.