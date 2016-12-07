НБА. Лень набрав 14 очок проти "Юти", "Сан-Антоніо" продовжило виїзну переможну серію (результати матчів)

Український центровий команди "Фінікс Санс" Олексій Лень не допоміг своїй команді здобути перемогу над "Ютою Джаз" у матчі регулярного чемпіонату НБА.

За 20 хвилин на майданчику він набрав 14 очок і 4 підбирання, але його команда в кінцівці гри поступилася супернику з рахунком 105:112. "Фінікс" з шістьма перемогами у 21 матчі залишається на передостанньому місці в турнірній таблиці Західної конференції.

В інших матчах відзначимо перемогу "Сан-Антоніо Сперс" над "Міннесотою Тімбервулвз" (105:91), яка стала для техасців 13-ю поспіль на виїзді.

Іншим героєм ночі став лідер "Вашингтон Візардс" Джон Волл. У матчі з "Орландо Меджік" захисник встановив особистий рекорд за кількістю набраних очок - 52. Тим не менш, навіть така результативність не допомогла столичній команді - "Вашингтон" завершив гру поразкою 116:124.

Результати матчів:

Юта - Фінікс - 112:105 (33:19, 32:26, 29:30, 18:30)

Ю: Хейворд (28 + 5 підбирань + 3 перехоплення), Гобер (22 + 11 підбирань), Діао (13 + 6 передач), Джонсон (13), Мак (12);

Ф: Найт (15 + 7 підбирань + 6 передач), Букер (21), Бледсоу (14), Лень (14 + 4 підбирання), Барбоза (13), Чендлер (10).

Міннесота - Сан-Антоніо - 91:105 (22:19, 24:24, 18:29, 27:33)

М: Лавін (25), Дженг (16 + 9 підбирань), Данн (15), Віггінс (11 + 5 підбирань), Таунс (11 + 14 підбирань);

СА: Леонард (31), Міллс (15), Газоль (11 + 7 підбирань), Андерсон (11), Лапровіттола (10).

Вашингтон - Орландо - 116:124 (24:25, 28:40, 29:31, 35:28)

В: Волл (52 + 8 передач), Біл (19), Морріс (10 + 7 підбирань), Гортат (6 + 11 підбирань)

О: Пейтон (25 + 9 передач), Грін (20), Мікс (18), Бійомбо (14 + 13 підбирань), Фурньє (10), Ібака (10 + 5 підбирань + 4 блок-шота), Вучевіч (10 + 10 підбирань + 6 передач).

Майамі - Нью-Йорк - 103:114 (25:26, 29:27, 23:31, 26:30)

М: Драгіч (29 + 7 передач), Уайтсайд (23 + 14 підбирань), Еллінгтон (14), Джонсон (13 + 5 підбирань);

НЙ: Ентоні (35), Порзінгис (14 + 12 підбирань), О'Куінн (12 + 7 підбирань), Томас (11), Роуз (10), Ноа (10 + 10 підбирань).

Детройт - Чикаго - 102:91 (32:21, 19:23, 20:28, 31:19)

Д: Харріс (22 + 7 підбирань), Драммонд (15 + 10 підбирань), М-з Морріс (13), Колдвелл-Поуп (12);

Ч: Батлер (32), Вейд (19 + 7 передач), Гібсон (11 + 10 підбирань), Рондо (10).

Мемфіс - Філадельфія - 96:91 (28:20, 19:23, 29:34, 20:14)

М: Газоль (26 + 12 підбирань), Грін (13 + 10 підбирань), Рендолф (12 + 14 підбирань), Болдуін (11), Деніелс (10);

Ф: Ільясова (23 + 17 підбирань), Шаріч (17 + 7 підбирань), Стаускас (12), Холмс (10 + 6 підбирань).