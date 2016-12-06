Баскетболіст Джордан названий найбільш високооплачуваним спортсменом в історії

Екс-баскетболіст клубу "Чикаго Буллз" Майкл Джордан названий найбільш високооплачуваним спортсменом в історії, повідомляє Forbes.

Загальний заробіток знаменитого гравця оцінюється в 1,7 мільярда доларів. Більшу частину своїх доходів гравець отримав за межами баскетбольного майданчика - в основному, за рахунок виробництва спортивного взуття.

Мільярд і понад також заробили три гольфіста - Тайгер Вудс (1,65 мільярда доларів), Арнольд Палмер (1,35 мільярда доларів) і Джек Ніклаус (1,15 мільярда доларів) і колишній пілот «Формули-1» Міхаель Шумахер (1 мільярд доларів).

Джордан з перервами провів 14 сезонів у Національній баскетбольній асоціації. Виступав за команди Чикаго Буллз (1984-1993, 1995-1998) і Вашингтон Візардс (2001-2003). Гравець - 2-разовий олімпійський чемпіон (1984, 1992) та 6-разовий чемпіон НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Провів в НБА 1072 гри.