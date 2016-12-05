НБА. Захисник "Оклахоми" Вестбрук наближається до рекорду Майкла Джордана за тріпл-даблам (результати матчів)

Лідер команди "Оклахома-Сіті Тандер" Рассел Вестбрук націлився на те, щоб побити один з рекордів рекорд знаменитого екс-захисника "Чикаго Буллс" Майкла Джордана.

Гра проти "Нью-Орлеан Пеліканса" (101:92) стала для Вестбрука п'ятою поспіль, в якій він записав на свій рахунок тріпл-дабл (28 очок, 17 підбирань, 12 передач). Останній раз таке досягнення вдавалося підкорювалося Майклу Джордану в 1989 році, коли лідер "Буллс" робив тріпл-дабли сім матчів поспіль. Вестбруку надасться можливість повторити цей рекорд до кінця тижня, коли "Тандер" проведуть матчі проти "Атланти" та "Х'юстона".

В інших матчах дня відзначимо дещо несподівану поразку одного з лідерів Західної конференції "Лос-Анджелес Кліпперс" від "Індіани" (102:111). Для каліфорнійців ця невдача стала шостою в 22 матчах сезону.

Результати матчів:

Оклахома-Сіті - Нью-Орлеан - 101:92 (29:26, 20:15, 29:25, 23:26)

О: Вестбрук (28 + 17 підбирань + 12 передач), Кантер (17 + 10 підбирань), Оладіпо (15 + 5 підбирань), Роберсон (13 + 5 підбирань);

НО: Девіс (37 + 15 підбирань), Хілд (16), Холідей (10 + 5 підбирань + 7 передач), Мур (10).

Кліпперс - Індіана - 102:111 (28:17, 24:31, 17:35, 33:28)

ЛАК: Гріффін (24 + 16 підбирань + 5 передач), Пол (18 + 11 передач), Редік (15), Кроуфорд (14);

І: Янг (17 + 7 підбирань), Джордж (16 + 5 передач + 7 підбирань), Стакі (16), Тіг (15), Елліс (14), Тернер (12), Майлз (12).

Детройт - Орландо 92:98 (27:23, 23:35, 23:20, 19:20)

Д: Морріс (21 + 5 підбирань), Джексон (18), Харріс (11), Сміт (11), Драммонд (10 + 10 підбирань);

О: Ібака (21 + 7 підбирань), Вучевіч (16 + 8 підбирань), Грін (14 + 5 підбирань), Огастін (12), Гордон (10).

Нью-Йорк – Сакраменто 106:98 (26:21, 29:20, 26:36, 25:21)

НЙ: Роуз (20 + 6 підбирань + 6 передач), Ентоні (20), Дженнінгс (19), Порзінгіс (15 + 14 підбирань).

З: Казінс (36 + 12 підбирань), Гей (22 + 9 подборо), Коллісон (13 + 6 передач).