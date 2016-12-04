НБА. "Голден Стейт" розгромив "Фінікс", Лень набрав п'ять очок (результати матчів)

Команда Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Фінікс Санс", за яку виступає українець Олексій Лень, минулої ночі розгромно програла лідеру регулярного чемпіонату ліги "Голден Стейт Уорріорс" - 109:138.

Український баскетболіст провалив матч разом з командою. За 17 хвилин на майданчику набрав п'ять очок, три з яких - зі штрафної лінії. Також на його рахунку два підбирання.

В інших матчах відзначимо перемогу "Міннесоти" над "Шарлотт" (125:120), а також рекорд, який встановив "Торонто" в розгромну матчі з "Атлантою" (128:84) - раніше канадцям ніколи не вдавалося перемагати в НБА з різницею в 44 очки.

Результати матчів:

Голден Стейт - Фінікс 138:109 (37:30, 29:27, 42:27, 30:25)

ГС: Каррі (31), Томпсон (26 + 5 підбирань), Дюрант (20 + 8 передач), Макгі (11), Вест (10).

Ф: Бледсоу (27 + 5 підбирань), Букер (21 + 5 передач), Кріс (11), Найт (14), Бендер (10).

Торонто - Атланта 128:84 (32:22, 30:25, 24:23, 42:14)

Т: ДеРозан (21), Лоурі (17 + 8 підбирань + 8 передач), Паттерсон (17), Росс (15), Сіакам (14), Ногейра (11 + 8 підбирань), Керролл (10 + 5 підбирань), Джозеф (10 + 5 підбирань + 6 передач);

А: Шрьодер (15 + 6 передач), Ховард (10 + 17 підбирань), Хардвей (15), Хамфріс (10).

Мілуокі - Бруклін - 112:103 (25:22, 25:18, 25:32, 37:31)

М: Хенсон (20 + 7 підбирань), Деллаведова (18 + 6 передач), Адетокумбо (16 + 10 підбирань + 6 передач + 5 блок-шотів), Паркер (15 + 8 підбирань), Монро (13 + 7 підбирань), Снелл (10)

Б: Богдановіч (24), Кілпатрік (19), Харріс (17 + 5 підбирань), Лопес (13 + 6 передач + 3 блок-шота)

Шарлотт - Міннесота - 120:125 OT (29:19, 23:30, 32:25, 22:32, 14:19)

Ш: Вокер (22 + 8 передач), Камінскі (21 + 9 підбирань + 5 передач), Кідд-Гілкріст (15 + 6 підбирань), Белінеллі (15), Батюм (15 + 8 підбирань + 12 передач)

М: Віггінс (29), Таунс (27 + 15 підбирань), ЛаВін (17), Мухаммад (12 + 6 підбирань), Бьєліца (12).

Філадельфія - Бостон - 106:107 (30:22, 23:23, 21:29, 32:33)

Ф: Шаріч (21 + 12 підбирань), Ільясова (18), Родрігес (15 + 5 підбирань + 8 передач), Окафор (15), Хендерсон (13), Стаускас (10);

Б: Томас (37 + 7 передач), Бредлі (20 + 9 підбирань), Хорфорд (11), Краудер (10).

Мемфіс - Лейкерс - 103:100 (25:25, 29:37, 28:20, 21:18)

М: Деніелс (31), Газоль (19 + 8 передач), Грін (16 + 13 підбирань)

ЛАЛ: Вільямс (40), Денг (18 + 5 підбирань), Мозгов (13 + 5 підбирань).

Даллас - Чикаго - 107:82 (29:18, 28:27, 25:21, 25:16)

Д: Меттьюз (26), Барнс (22 + 5 підбирань), Пауелл (17 + 8 підбирань), Фінні-Сміт (11);

Ч: Батлер (26 + 9 підбирань), Лопес (15 + 7 підбирань), Гібсон (11), Кенан (10).

Юта - Денвер - 105:98 (24:21, 25:26, 33:16, 23:35)

Ю: Хейворд (32), Худ (15 + 6 підбирань), Лайлс (12), Екзам (10);

Д: Чендлер (20 + 5 підбирань), Бартон (20 + 5 підбирань), Нельсон (13 + 7 передач), Мудіай (12), Галлінари (12 + 5 підбирань), Фарід (10).

Портленд - Майамі 99:92 (21:29, 34:20, 18:22, 26:21)

П: Ліллард (19 + 6 передач), Макколлум (17), Харклесс (17 + 7 підбирань), Кребб (16), Пламлі (11 + 9 підбирань);

М: Вайтсайд (28 + 16 підбирань + 5 блок-шотів), Драгіч (18 + 9 підбирань + 8 передач), Макробертс (13), Еллінгтон (12).