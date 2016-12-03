"Хімік" здобув важливу перемогу в Одесі і вийшов в лідери Суперліги

В Одесі завершився матч регулярного чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому БІПА приймала южненський "Хімік" і поступилася, повідмоляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 63:79.

Южненці забезпечили собі солідну перевагу вже у першій чверті, яку виграли з дев`ятиочковою перевагою - 8:17. Потім "Хімік" дозволив супернику трохи скоротити відставання в другій чверті (20:15), але впевнено довели матч до своєї перемоги після великої перерви - 16:23 і 19:24.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Сміт, на рахунку якого 19 очок + 7 передач + 4 підбирання.

Таким чином, після цього матчу у "Хіміка" 26 очок (13 перемог / 1 поразка), "Будівельника" й "Дніпра" - по 26 (11/4), БІПА - 24 (9/6).

БІПА - "Хімік" 63:79 (8:17, 20:15, 16:23, 19:24)

БІПА: Фандербурк 22 + 5 підбирань, Артамонов 12 + 4 передачі

"Хімік": Сміт 19 + 7 передач + 4 підбирання, Лав 16 + 9 підбирань, Петров 12 + 8 підбирань, Беліков 10