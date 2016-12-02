Україна перемогла Росію у фіналі Кубка Європейських чемпіонів з баскетболу

Українська каманда виграла 8-й Кубок європейських чемпіонів серед спортсменів з вадами слуху. Почесний трофей було розіграно у Стамбулі, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

У турнірі взяли участь 4 команди: господарі - Стамбул (Туреччина), Рим (Італія), Москва (Росія), Дніпро (Україна). На стадії групового турніру підопічні Станіслава Каковкіна посіли перше місце, обігравши по черзі Італію 97:45, Росію 92:62 і Туреччину 114:52. Вигравши групу українці у фінальному матчі знову зустрілися з росіянами, які на груповому етапі виявилися другими.

Фінальна гра для дніпрян виявилася непростою. По ходу матчу українці поступалися 10-ма очками але команда зуміла зібратися і переломити сценарій. У підсумку перемога Дніпра 70:62.

Володарями Кубка Європейських чемпіонів стали: Юрій Стрижевський, Сергій Букін, Олександр Фоменко, Олександр Діденко, Максим Кім, Андрій Раус, Кирило Яковлев, Сергій М’ясоєдов, Олександр Кузнєцов, Павло Бондаренко, Павло Рязанцев, Дмитро Мельниченко. Тренери: Сергій Каковкін, Юрій Нетьора.

Найкращим гравцем турніру визнано Олександра Фоменка.

Станіслав Каковкін підсумував турнір: "Ми вчетверте беремо участь у Кубку Європейських чемпіонів. Володіли цим трофеєм у 2014-му, а торік у Бергамо (Італія) у фіналі поступилися росіянам. То ж мотивація обіграти їх була підвищеною. Приємно, що вдалося досягти мети. Але ця перемога – це лише один з етапів підготовки до Олімпіади, перевірка сил. Головне завдання – успішно виступити наступного року на Дефлімпійських Іграх і здобути медалі".

На попередніх Дефлімпійських Іграх чоловіча збірна України з баскетболу посіла четверте місце.