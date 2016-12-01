Капітан збірної України визнаний кращим гравцем тижня в баскетбольній Лізі чемпіонів

Капітан чоловічої національної збірної України з баскетболу Кирило Фесенко визнаний найціннішим гравцем тижня (MVP) Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Фесенко набрав 25 очок і зробив 13 підборів в матчі свого клубу "Авелліно" (Італія) проти литовського "Ювентуса" з Утени.

"Авелліно" виграв матч з рахунком 85:75.

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Після цієї перемоги "Авелліно" ділить 1-3 місця в турнірній таблиці групи з "Ювентусом" та іспанським "Тенеріфе" - по 5 перемог при 2 поразках.

Фесенко - вихованець дніпровського баскетболу. В Україні грав за "Азовмаш" і "Черкаські Мавпи". Потім переїхав в НБА, де виступав за "Юту Джаз" й "Індіана Пейсерз". У найсильнішій лізі світу він провів 5 сезонів. Потім виступав за БК "Донецьк", російські "Локомотив-Кубань" і "Автодор" італійський "Канту" і французький "Монако".

В "Авелліно" виступає з 2016 року.