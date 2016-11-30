"Хімік" програв "Маккабі" в черговому матчі баскетбольної Ліги чемпіонів

Южненський "Хімік" розгромно програв на виїзді ізраїльському "Маккабі" з Рішон-ле-Ціона в 7-му турі групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів. Гра завершилася з рахунком 74:48.

Одним з найрезультативніших гравців "Маккабі" став американський форвард Чарльз Томас, яка раніше кілька років виступав в українській Суперлізі за запорізький "Ферро", маріупольський "Азовмаш" і "Дніпро", а в 2010 році визнавався найціннішим гравцем чемпіонату України. Сьогодні в матчі проти "Хіміка" він набрав 13 очок і 8 підбирань.

У складі команди з Южного найрезультативнішим гравцем став форвард Сергій Павлов, на рахунку якого 10 очок.

Маккабі РЦ (Ізраїль) - Хімік (Україна) - 74:48 (18:9, 21:10, 24:18, 11:11)

М: Маккрі (17 + 8 підбирань), Річард (13 + 7 передач), Томас (13 + 8 підбирань), Залмансон (9 + 9 підбирань), Ханочі (8 + 6 передач);

Х: Павлов (10), Прокопенко (8), Конєв (7 + 6 підбирань).

Таким чином, "Хімік" зазнав шостої поразки у семи матчах Ліги чемпіонів і закріпився на останньому місці в турнірній таблиці своєї групи.

Становище команд у групі:

1. Ле Ман (Франція) - 6/1;

2. Венеція (Італія) - 5/2;

3. Каршияка (Туреччина) - 4/3;

4. Автодор (Росія) - 3/4;

5. Маккабі РЦ (Ізраїль) - 3/4;

6. Орадя (Румунія) - 3/4;

7. Катайя (Фінляндія) - 3/4;

8. Хімік (Україна) - 1/6.

Наступний матч у Лізі чемпіонів українська команда проведе 5 грудня в Саратові проти місцевого "Автодору".