"Хімік" програв "Маккабі" в черговому матчі баскетбольної Ліги чемпіонів
Українська команда завершила перше коло групового етапу ЛЧ на останньому місці в групі.
Южненський "Хімік" розгромно програв на виїзді ізраїльському "Маккабі" з Рішон-ле-Ціона в 7-му турі групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів. Гра завершилася з рахунком 74:48.
Одним з найрезультативніших гравців "Маккабі" став американський форвард Чарльз Томас, яка раніше кілька років виступав в українській Суперлізі за запорізький "Ферро", маріупольський "Азовмаш" і "Дніпро", а в 2010 році визнавався найціннішим гравцем чемпіонату України. Сьогодні в матчі проти "Хіміка" він набрав 13 очок і 8 підбирань.
У складі команди з Южного найрезультативнішим гравцем став форвард Сергій Павлов, на рахунку якого 10 очок.
Маккабі РЦ (Ізраїль) - Хімік (Україна) - 74:48 (18:9, 21:10, 24:18, 11:11)
М: Маккрі (17 + 8 підбирань), Річард (13 + 7 передач), Томас (13 + 8 підбирань), Залмансон (9 + 9 підбирань), Ханочі (8 + 6 передач);
Х: Павлов (10), Прокопенко (8), Конєв (7 + 6 підбирань).
Таким чином, "Хімік" зазнав шостої поразки у семи матчах Ліги чемпіонів і закріпився на останньому місці в турнірній таблиці своєї групи.
Становище команд у групі:
1. Ле Ман (Франція) - 6/1;
2. Венеція (Італія) - 5/2;
3. Каршияка (Туреччина) - 4/3;
4. Автодор (Росія) - 3/4;
5. Маккабі РЦ (Ізраїль) - 3/4;
6. Орадя (Румунія) - 3/4;
7. Катайя (Фінляндія) - 3/4;
8. Хімік (Україна) - 1/6.
Наступний матч у Лізі чемпіонів українська команда проведе 5 грудня в Саратові проти місцевого "Автодору".