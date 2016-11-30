Український тренер Большаков очолив знамениту італійську баскетбольну команду

Український баскетбольний тренер Кирило Большаков став виконуючим обов'язки головного тренера італійського "Канту". Про це в коментарі прес-службі клубу повідомив власник "Канту" Дмітрій Гєрасімєнко.

Керівництво "Канту" прийняло рішення звільнити з цієї посади литовця Рімаса Куртінайтіса після того, як команда провально почала сезон в італійській Серії А. В дев'яти матчах "Канту" зазнав сім поразок.

Большаков, який раніше був асистентом Куртінайтіса, тепер займе його посаду з приставкою "в. о.". Разом з тим, за інформацією італійських ЗМІ, "Канту" вже веде пошуки повноцінної заміни Куртінайтісу.

Нагадаємо, Кирило Большаков став відомий після успіхів з запорізьким "Ферро-ЗНТУ" в чемпіонаті української Суперліги. Під його керівництвом скромна команда двічі вигравала Кубок Суперліги (2010, 2013) і тричі завершувала чемпіонат країни з бронзовими медалями (2010, 2012, 2013).

Пізніше він менш успішно очолював волгоградський "Красний Октябрь", власником якого був росіянин Дмітрій Гєрасімєнко.

"Канту" є триразовим чемпіоном Італії. Найкращі часи клубу прийшлися на 70-80 роки минулого століття, коли ломбардійці за 11 років виграли дев'ять євротрофеїв, зокрема два Кубки чемпіонів (1981, 1982).

Також підкреслимо, що раніше жоден з українського тренерів ніколи не очолював команди з провідних чемпіонатів західної Європи.