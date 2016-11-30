Аутсайдери здобули ряд сенсаційних перемог у чергових матчах НБА

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися шість матчів регулярного чемпіонату, в яких аутсайдери показали ряд сенсаційних результатів, повідомляє офіційний сайт ліги.

Так, "Сан-Антоніо Сперс", який мав на своєму рахунку серію з дев'яти перемог поспіль, перервав її в домашній грі проти "Орландо", програвши з рахунком 83:95. "Сперс" виграв лише першу чверть (20:16), після чого віддав ініціативу супернику і програв три наступні чверті. Вже до великої перерви господарі поступалися "-2", а після третьої 12-хвилинці - "-11". Програла команда, хай і з мінімальним рахунком, і заключну четверту чверть, перервавши свою серію.

У свою чергу, "Мілуокі Бакс" перервав серію з чотирьох перемог "Клівленд Кавальеррс". 34 очки в цьому матчі набрав Янніс Адетокумбо. Найбільш дивною стала перемога "Бруклін Нетс" над "Лос-Анджелес Кліпперс" за підсумками двох овертаймів - 127:122.

Шарлотт – Детройт— 89:112 (25:33, 29:24, 20:27, 15:28)

Ш: Уокер (23), Кідд-Гилкрист (10), Белинелли (11), Зеллер (8 + 10 підбирань), Батюм (8 + 11 підбирань).

Д: Харріс (24 + 7 підбирань), Колдуелл-Поуп (18 + 7 підбирань + 7 передач), Морріс (18), Сміт (13), Луэр (12 + 7 підбирань).

Бруклін – Кліпперс — 127:122 OT (24:28, 29:37, 20:21, 34:21, 20:15)

Б: Кілпатрік (38 + 14 підбирань + 5 втрат), Лопес (27 + 8 підбирань), Букер (15 + 11 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення), Харріс (15 + 3 перехоплення), Богданович (14)

ЛАК: Стать (26 + 10 підбирань + 13 передач), Джордан (21 + 23 підбору), Медик (18), Ріверс (15), Кроуфорд (11)

Мілуокі – Клівленд— 118:101 (30:32, 28:22, 34:20, 26:27)

М: Адетокумбо (34 + 12 підбирань + 5 передач + 5 перехоплень + 6 втрат), Паркер (18), Бізлі (17), Монро (14 + 6 підбирань), Брогдон (10).

К: Джеймс (22 + 7 втрат), Ірвінг (20), Лав (13 + 13 підбирань)

Нью-Орлеан Лейкерс— 105:88 (33:22, 32:19, 24:22, 16:25)

АЛЕ: Девіс (41 + 16 підбирань + 4 перехоплення), Холідей (22 + 5 передач), Ашик (10 + 11 підбирань).

ЛАЛ: Вільямс (16), Рендл (12 + 10 підбирань), Мізків (10 + 9 підбирань)

Сан-Антоніо – Орландо— 83:95 (20:16, 23:29, 21:30, 19:20)

САС: Ленард (21), Олдрідж (16 + 6 підбирань), Жинобілі (13).

Про: Ібака (18 + 7 підбирань), Фурньє (13 + 7 передач + 6 втрат), Вучевич (12 + 10 підбирань), Гордон (11), Пейтон (10).

Юта – Х'юстон— 120:101 (38:29, 24:21, 23:23, 35:28)

Ю: Хейворд (31 + 5 підбирань + 7 передач), Худ (19), Гобер (16 + 14 підбирань), Ляйес (13), Джонсон (11).

Х: Харден (26 + 5 підбирань + 7 передач), Гордон (24), Деккер (10 + 6 підбирань), Андерсон (11)