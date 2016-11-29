НБА. "Голден Стейт" виграв 12-й матч поспіль, Вестбрук знову вразив лігу своєю статистикою (результати матчів)

Віце-чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Голден Стейт" минулої ночі здобув перемогу над "Атлантою" (105:100), яка для команди стала 12-ю поспіль у нинішньому регулярному чемпіонаті.

Найрезультативнішими гравцями "Ворріорс" традиційно стали Стефен Каррі та Кевін Дюрант, які записали на свій рахунок 25 очок. Така переможна серія стала четвертою в історії клубу, що був заснований в 1946 році, а в минулому сезоні побив рекорд НБА за кількістю перемог в регулярному чемпіонаті. Тоді "Голден Стейт" в 82 матчах завоював 73 перемоги і перевершив досягнення "Чикаго Буллс" епохи Майкла Джордана.

Також відзначимо перемогу "Оклахома-Сіті" в матчі з "Нью-Йорком" і особистий успіх лідера команди Рассела Вестбрука. Захисник "Тандер" знову продемонстрував вражаючий матч (27 очок, 18 підбирань, 14 передач), що дозволив йому удосконалити особисту статистику по сезону до тріпл-дабл в середньому за гру (30,9 очки, 10,3 підбирання і 11,2 передачі).

Результати матчів:

Голден Стейт - Атланта 105:100 (29:27, 21:26, 30:28, 25:19)

ГС: Каррі (25), Дюрант (25 + 14 підбирань), Томпсон (20), Ігуодала (12 + 5 підбирань + 5 передач);

А: Шрьодер (24 + 6 передач), Міллсеп (14 + 14 підбирань), Ховард (14 + 16 підбирань), Хардвей (10).

Нью-Йорк - Оклахома-Сіті 103:112 (29:24, 26:34, 26:30, 22:24)

НЙ: Роуз (30 + 7 підбирань), Порзінгіс (21 + 5 блок-шотів), Ентоні (18 + 8 підбирань), Лі (13);

ОС: Вестбрук (27 + 18 підбирань + 14 передач), Кантер (27 + 10 підбирань), Адамс (14 + 10 підбирань), Морроу (14), Роберсон (10).

Вашингтон - Сакраменто 101:95 OT (25:19, 25:34, 24:19, 18:20, 9:3)

В: Біл (31 + 6 підбирань), Волл (19 + 8 підбирань + 11 передач), Портер (15 + 8 підбирань), Гортат (10 + 7 підбирань), Убре (10 + 10 підбирань);

З: Казінс (36 + 20 підбирань), Гей (18), Лоусон (12).

Торонто - Філадельфія 122:95 (33:26, 27:23, 31:22, 31:24)

Т: Лоурі (24 + 8 передач), Росс (22), ДеРозан (14), Валанчюнас (12 + 11 підбирань), Сіакам (11), Керролл (10);

Ф: Ковінгтон (20), Окафор (15), Родрігез (11 + 7 передач), Ільясова (11 + 6 підбирань), Стаускас (11), Холмс (11 + 9 підбирань).

Майамі - Бостон 104:112 (19:21, 12:27, 42:35, 31:29)

М: Драгіч (27 + 17 передач), Вайтсайд (25 + 17 підбирань), Річардсон (12), Макгрудер (11);

Б: Томас (25 + 8 передач), Бредлі (18), Краудер (17), Оліник (14 + 6 підбирань), Смарт (12), Зеллер (10 + 7 підбирань).

Мемфіс - Шарлотт 85:104 (25:25, 14:31, 21:25, 25:23)

М: Марк Газоль (19 + 8 підбирань), Конлі (14), Мартін (11 + 12 підбирань);

Ш: Вокер (21), Лемб (21 + 9 підбирань), Кідд-Гілкрист (14 + 7 підбирань), Камінські (12).

Міннесота - Юта 103:112 (27:22, 18:28, 24:24, 34:38)

М: Лавін (28 + 8 підбирань + 8 передач), Таунс (19 + 12 підбирань), Віггінс (13), Рубіо (11), Дьєнг (11 + 6 підбирань), Мухаммад (10);

Ю: Джордж Хілл (24 + 8 підбирань), Хейворд (24), Гобер (16 + 17 підбирань), Лайлз (13).