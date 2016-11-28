НБА. Лень та "Фінікс" знову програли вдома, "Клівленд" переміг "Філадельфію" (результати матчів)

Український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень минулої ночі програв у черговому матчі своєї команди в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Його "Санс" поступилися "Денвер Наггетс" з рахунком 114:120, а сам Лень провів один зі своїх найменш результативних матчів у сезоні. За 29 хвилин на майданчику він набрав 5 очок (реалізація кидків з гри - 1/5) і 10 підбирань. При цьому, на відміну від попередніх матчів, українець розпочав матч не в стартовій п'ятірці, а на лавці запасних.

Ця поразка стала для "Фінікса" третьою домашньою поспіль. На даний момент команда виграла 5 з 18 матчів сезону та посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Західної конференції, випереджаючи лише "Даллас".

В іншому матчі дня діючий чемпіон НБА "Клівленд" здобув перемогу над "Філадельфією" 112:108. Лідер команди ЛеБрон Джеймс зробив тріпл-дабл, а найрезультативнішим гравцем "Кавальєрс" став захисник Кайрі Ірвінг, який набрав 39 очок.

Також відзначимо несподівану поразку "Лос-Анджелес Кліпперс" від "Індіани". Невдача каліфорнійців примітна тим, що вони заробили за матч всього 70 очок - так мало "Кліпперс" не набирали в жодному матчі з 2003 року.

Результати матчів:

Фінікс - Денвер 114:120 (28:29, 15:34, 36:23, 35:34)

Ф: Бледсоу (35 + 6 підбирань + 6 передач), Букер (30), Такер (21 + 8 підбирань), Чендлер (10 + 15 підбирань), Найт (11)... Лень (5 + 10 підбирань).

Д: Чендлер (25 + 8 підбирань), Нельсон (21 + 6 передач), Мудіай (19 + 6 передач), Фарід (14 + 9 підбирань), Йокіч (13 + 11 підбирань).

Філадельфія - Клівленд 108:112 (30:24, 28:28, 23:25, 27:35)

Ф: Ембіїд (22 + 9 підбирань), Окафор (14 + 9 підбирань), Ільясова (13 + 6 підбирань), Хендерсон (13 + 5 підбирань), Родрігес (12 + 7 передач), Стаускас (11), Шаріч (10);

К: Ірвінг (39), Джеймс (26 + 10 підбирань + 13 передач), Лав (25 + 11 підбирань), Томпсон (12 + 12 підбирань).

Індіана - Кліпперс 91:70 (23:20, 27:20, 26:18, 15:12)

І: Робінсон (17 + 6 підбирань), Тьорнер (17 + 12 підбирань), Джефферсон (16 + 8 підбирань), Стакі (12 + 5 підбирань), Янг (11 + 6 підбирань);

ЛАК: Гріффін (16 + 9 підбирань), Пол (13), Кроуфорд (12).

Лейкерс - Атланта 109:94 (21:32, 35:16, 28:28, 25:18)

ЛАК: Вільямс (21), Кларксон (18 + 5 передач), Янг (17), Ненсі (12 + 10 підбирань);

А: Бейзмор (20), Ховард (19 + 9 підбирань), Шредер (11 + 8 передач), Корвер (10), Мускала (10 + 5 підбирань).

Бруклін - Сакраменто 105:122 (35:31, 24:27, 18:34, 28:30)

Б: Кілпатрік (22 + 5 підбирань), Лопес (17 + 7 підбирань), Богдановіч (13), Вайтхед (11);

З: Казінс (37 + 11 підбирань), Гей (22 + 8 підбирань + 8 передач), Коллісон (18), Лоусон (13).

Орландо - Мілуокі 96:104 (29:36, 23:22, 20:21, 24:25)

О: Фурньє (27 + 6 підбирань + 7 передач), Ібака (19 + 6 підбирань), Вучевіч (17 + 16 підбирань), Пейтон (16), Огастін (11 + 5 передач);

М: Хенсон (20 + 7 підбирань), Адетокумбо (18 + 9 підбирань), Бізлі (13 + 6 підбирань), Брогдон (12), Монро (11 + 7 підбирань);

Даллас - Нью-Орлеан 91:81 (26:20, 18:22, 16:18, 31:21)

Д: Барнс (23 + 7 підбирань), Меттьюз (21), Андерсон (14 + 8 підбирань), Каррі (10 + 5 підбирань);

НО: Девіс (36 + 13 підбирань), Холідей (17 + 6 передач).

Портленд - Х'юстон 114:130 (35:35, 27:30, 31:31, 21:34)

П: Макколлум (28 + 7 передач), Ліллард (27 + 5 підбирань + 5 передач), Харклесс (18), Тернер (15 + 6 підбирань), Пламлі (11 + 8 підбирань + 7 передач)

Х: Харден (38 + 10 передач), Гордон (26 + 5 підбирань), Капела (21 + 9 підбирань), Аріза (18), Андерсон (14 + 6 підбирань).