"Дніпро" та "Кривбас" перемогли у матчах української Суперліги

"Дніпро" і "Кривбас" здобули перемоги у чергових матчах української баскетбольної Суперліги.

"Дніпро" на виїзді обіграв "Миколаїв" із рахунком 75:73, причому переможний кидок гості здійснили лише за 16 секунд до фінальної сирени, коли відзначився захисник дніпрян Максим Закурдаев. В атаці у відповідь капітан "Миколаєва" Олексій Онуфрієв допустив втрату, яка і призвела до поразки.

В іншому матчі "Кривбас" розгромив "Запоріжжя" з рахунком 96:70.

На даний момент "Дніпро" разом з київським "Будівельником" має за 11 выиграных матчів у сезоні і займає 2-3 місце Суперлізі. "Кривбас" знаходиться на четвертому місці.

Результати матчів:

МБК Миколаїв - Дніпро - 73:75 (21:13, 11:18, 20:27, 21:17)

Н: Онуфрієв (16 + 5 підбирань), Іванов (14), Тонченко (14 + 8 підбирань + 5 передач), Кушніров (11 + 7 підбирань), Швець (10 + 8 підбирань)

Дн: Ревзін (14 + 5 підбирань), Тимофеєнко (14 + 9 підбирань + 4 передачі), Загреба (12 + 9 підбирань), Мишула (12 + 5 передач), Закурдаев (8 + 6 підбирань + 4 передачі).

Кривбас - БК Запоріжжя - 96:70 (23:11, 22:17, 20:18, 31:24)

До: Липовцев (15 + 5 передач), Ворник (15 + 5 підбирань), Мальчевський (14), Тихонов (14), Бояркін (12 + 7 передач), Шундель (12), Вільховецький (8 + 7 передач)

З: Конате (21 + 7 передач), Буренко (19 + 5 підбирань + 7 передач), Овдєєнко (17 + 5 передач).