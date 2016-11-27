НБА. "Голден Стейт" переміг "Міннесоту", "Сан-Антоніо" виграв десятий раз поспіль на виїзді (результати матчів)

Команда НБА "Сан-Антоніо Спьорс" здобула десяту поспіль виїзну перемогу в регулярному чемпіонаті. Минулої ночі техасці перемогли в гостях "Вашингтон Візардс" - 112:100.

Найрезультативнішим у команді став форвард ЛаМаркус Олдрідж, який набрав 24 очки. "Сперс" продовжують йти на третьому місці в Західній конференції, маючи баланс поразок 14/3.

Також відзначимо вчорашні перемоги інших команд Західної конференції. Віце-чемпіони НБА "Голден Стейт Ворріорз" (15/2) обіграли "Міннесоту", "Мемфіс" (11/6) виявився сильнішим за "Маямі", а "Оклахома-Сіті" (10/8) завдяки тріпл-даблу Расселла Вестбрука розгромила "Детройт".

Вашингтон - Сан-Антоніо - 100:112 (22:23, 22:31, 32:36, 24:22)

В: Біл (25 + 6 підбирань + 5 передач), Волл (21 + 5 передач), Портер (14 + 8 підбирань), Морріс (12), Гортат (10 + 10 підбирань);

САС: Олдрідж (24 + 7 підбирань), Паркер (20), Леонард (19 + 5 передач), Сіммонс (15), Міллс (13).

Голден Стейт - Міннесота - 115:102 (30:33, 26:15, 34:25, 25:29)

ГС: Каррі (34 + 8 підбирань + 6 передач), Дюрант (28 + 10 підбирань + 5 передач + 6 блок-шотів), Томпсон (23 + 6 підбирань);

М: Лавін (31), Таунс (18 + 9 підбирань), Віггінс (16), Дьонг (15 + 8 підбирань).

Майамі - Мемфіс - 107:110 (31:24, 18:27, 33:31, 25:28)

Майамі: Вейтерс (28 + 5 підбирань + 6 передач), Річардсон (15 + 5 передач), Вайтсайд (15 + 12 підбирань), Вільямс (13), Джонсон (12), Макгрудер (11), Дж. Джонсон (10);

Мем: Газоль (28 + 6 передач), Конлі (21 + 7 передач), Вільямс (18), Грін (12 + 7 підбирань), Аллен (11 + 8 підбирань).

Оклахома-Сіті - Детройт - 106:88 (29:19, 27:27, 21:22, 29:20)

ОС: Морроу (21), Оладіпо (18 + 6 підбирань), Вестбрук (17 + 13 підбирань + 15 передач), Адамс (16 + 9 підбирань), Кантер (12);

Д: Харріс (21), Сміт (14), Колдвелл-Поуп (10), Морріс (10 + 5 підбирань), Драммонд (10 + 8 підбирань).

Шарлотт - Нью-Йорк - 107:102 (38:22, 20:25, 17:24, 32:31)

Ш: Вокер (28), Лемб (18 + 17 підбирань), Камінські (14 + 5 підбирань), Кідд-Гілкріст (11 + 8 підбирань), Зеллер (11 + 10 підбирань);

НЙ: Порзінгіс (25 + 6 підбирань), Роуз (18 + 8 підбирань + 8 передач), Ентоні (18 + 8 підбирань), Лі (14), Дженнінгс (12).