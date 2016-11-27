НБА. "Голден Стейт" переміг "Міннесоту", "Сан-Антоніо" виграв десятий раз поспіль на виїзді (результати матчів)
У Національній баскетбольній асоціації минулої ночі відбулися п'ять матчів.
Команда НБА "Сан-Антоніо Спьорс" здобула десяту поспіль виїзну перемогу в регулярному чемпіонаті. Минулої ночі техасці перемогли в гостях "Вашингтон Візардс" - 112:100.
Найрезультативнішим у команді став форвард ЛаМаркус Олдрідж, який набрав 24 очки. "Сперс" продовжують йти на третьому місці в Західній конференції, маючи баланс поразок 14/3.
Також відзначимо вчорашні перемоги інших команд Західної конференції. Віце-чемпіони НБА "Голден Стейт Ворріорз" (15/2) обіграли "Міннесоту", "Мемфіс" (11/6) виявився сильнішим за "Маямі", а "Оклахома-Сіті" (10/8) завдяки тріпл-даблу Расселла Вестбрука розгромила "Детройт".
Вашингтон - Сан-Антоніо - 100:112 (22:23, 22:31, 32:36, 24:22)
В: Біл (25 + 6 підбирань + 5 передач), Волл (21 + 5 передач), Портер (14 + 8 підбирань), Морріс (12), Гортат (10 + 10 підбирань);
САС: Олдрідж (24 + 7 підбирань), Паркер (20), Леонард (19 + 5 передач), Сіммонс (15), Міллс (13).
Голден Стейт - Міннесота - 115:102 (30:33, 26:15, 34:25, 25:29)
ГС: Каррі (34 + 8 підбирань + 6 передач), Дюрант (28 + 10 підбирань + 5 передач + 6 блок-шотів), Томпсон (23 + 6 підбирань);
М: Лавін (31), Таунс (18 + 9 підбирань), Віггінс (16), Дьонг (15 + 8 підбирань).
Майамі - Мемфіс - 107:110 (31:24, 18:27, 33:31, 25:28)
Майамі: Вейтерс (28 + 5 підбирань + 6 передач), Річардсон (15 + 5 передач), Вайтсайд (15 + 12 підбирань), Вільямс (13), Джонсон (12), Макгрудер (11), Дж. Джонсон (10);
Мем: Газоль (28 + 6 передач), Конлі (21 + 7 передач), Вільямс (18), Грін (12 + 7 підбирань), Аллен (11 + 8 підбирань).
Оклахома-Сіті - Детройт - 106:88 (29:19, 27:27, 21:22, 29:20)
ОС: Морроу (21), Оладіпо (18 + 6 підбирань), Вестбрук (17 + 13 підбирань + 15 передач), Адамс (16 + 9 підбирань), Кантер (12);
Д: Харріс (21), Сміт (14), Колдвелл-Поуп (10), Морріс (10 + 5 підбирань), Драммонд (10 + 8 підбирань).
Шарлотт - Нью-Йорк - 107:102 (38:22, 20:25, 17:24, 32:31)
Ш: Вокер (28), Лемб (18 + 17 підбирань), Камінські (14 + 5 підбирань), Кідд-Гілкріст (11 + 8 підбирань), Зеллер (11 + 10 підбирань);
НЙ: Порзінгіс (25 + 6 підбирань), Роуз (18 + 8 підбирань + 8 передач), Ентоні (18 + 8 підбирань), Лі (14), Дженнінгс (12).