Лідери Суперліги "Будівельник" і "Хімік" виграли чергові матчі

У суботу в українській баскетбольній Суперлізі відбулися три матчі регулярного чемпіонату, в двох з яких перемоги здобули лідери турніру - київський "Будівельник" і южненський "Хімік", повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Кияни приймали на своєму майданчику харківський "Політехнік" і без зусиль обіграли суперника з рахунком 68:51. Куди менш амбітний і титулований суперник відчайдушно захищався і намагався грати на рівних із суперником протягом трьох чвертей. Першу 10-хвилинку господарі виграли з маленькою перевагою у 4 очки (17:13), а другу чверть гості і зовсім звели внічию - 17:17. Після великої перерви кияни виграли третю чверть 18:14 тільки в четвертій зуміли з явною перевагою обіграти суперника - 16:7.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Руслан Отверченко, на рахунку якого 15 очок.

У свою чергу, "Хімік" в гостьовому матчі в Луцьку обіграв "Волиньбаскет" з рахунком 54:90.

У турнірній таблиці після сьогоднішніх ігор у "Будівельника" 11 перемог / 4 поразки, "Хіміка" - 12/1, "Дніпра" - 10/4.

Будівельник — Політехнік 68:51 (17:13, 17:17, 18:14, 16:7)

Будівельник: Отверченко (15 + 3 підбирання + 3 передачі), Дугат (6 + 5 підбирань + 4 передачі + 4 втрати), Луценко (7 + 3 підбирання), Завадський (8 + 10 підбирань), Крутоус (4 + 7 передач), Анісімов (10 + 5 підбирань), Вінтоняк (14 + 12 підбирань)

Політехнік: Рочняк (18 + 12 підбирань), Козлов (12 + 3 підбирання), Столкер (9 + 10 підбирань), Арабаджи (7 + 4 передачі), Сайнієв (5 + 3 підбирання)

«Черкаські Мавпи» — «Кремінь» 80:68 (16:14, 21:10, 27:23, 16:21)

«Черкаські Мавпи»: Руслов (6), Сізов (2 + 5 підбирань + 4 передачі), Кальніченко (24 + 5 перехоплень – 4 втрати), Чумаков (10 + 6 підбирань + 5 передач + 2 блок-шота), Скапинцев (2) – старт; Д. Харріс (7 + 3 перехоплення), В. Ткаченко, Мірошниченко (9), Давидюк (3), Полюляк (4), Воєвода, С. Девіс (13 + 7 підбирань).

«Кремінь»: Вудсон (15 + 2 блок-шота), Шостуха (11 + 7 підбирань), Луговцов (4), Скрипець (7 + 4 передачі), Тищенко (20 + 8 підбирань + 4 перехоплення – 7 втрат) – старт; Кожем'якін (1), Ясиненко (2), Зозуля (8), Хамзаев (0).

Волиньбаскет — Хімік 50:94 (9:31, 19:22, 10:23, 12:18)

Волиньбаскет: Коцько (3 + 4 передачі), Тимощук, Фурс (2), Герасимчук, Дикий (11 + 10 підбирань) – старт; Глушко, Кисильчук (9 – 4 втрати), Шкондя (15), Дейна, Моторчук (8)

Хімік: Сидоров (13 + 9 підбирань), Прокопенко (16 + 3 перехоплення), Конєв (6 + 5 підбирань + 7 передач), Павлов (17), Антипов (8 + 5 передач) – старт; Беджарано (3 + 5 підбирань + 5 передач), Бєліков (9), Рябчук (9 + 5 передач), Петров (10 + 10 підбирань), Мещеряков (3)