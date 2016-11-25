Лень побив український рекорд НБА за кількістю дабл-даблів

Український центровий команди Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс" Олексій Лень вчора в матчі з "Орландо Меджік" побив український рекорд за кількістю дабл-даблів в НБА. Про це повідомляє Sport Arena.

За 35 хвилини гри проти команди зі штату Флорида Лень набрав 17 очок і 12 підбирань. Цей дабл-дабл став для Леня п'ятим у сезоні і 34-м у кар'єрі, що дозволило Олексію перевершити показник Віталія Потапенка, який представляв Україну в НБА з 1996 по 2007 роки.

Потапенко відіграв у головній баскетбольній лізі світу 610 матчів і 33 рази залишав майданчик з двозначним кількістю очок і підбирань. Лень робить дабл-дабли в три рази частіше – 34 випадки в 205 матчах.

На рахунку дворазового чемпіона НБА в складі "Лос-Анджелес Лейкерс" Станіслава Медведенка шість дабл-даблів в лізі, у Олексія Печерова - два дабл-дабла, у Олександра Волкова, Кирила Фесенка та В'ячеслава Кравцова - по одному такому досягненню.

Нагадаємо, Олексій Лень є вихованцем "Дніпра" та університету Меріленд. В НБА він проводить свій четвертий сезон, набираючи протягом кар'єри 6,7 очки і 6,2 підбирання в середньому за гру.