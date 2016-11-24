Суперліга: "Будівельник" обіграв "Кремінь", перемоги БІПА і "Черкаських Мавп"

У четвер в чемпіонаті України з баскетболу серед команд Суперліги відбулися три матчі, в центральному з яких "Будівельник" обіграв у столичному СК "Меридіан" "Кремінь" з Кременчука, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Гра в Києві проходила у приблизно рівній боротьбі, а вирішальний ривок киянам вдався лише в четвертій чверті. "Будівельник" програв першу чверть 16:18, а потім зумів вирівняти гру і навіть вийти вперед з мінімальною перевагою за підсумками другої - 23:18 та 39:36 у загальному рахунку. Після перерви команди звели внічию третю чверть (26:26), а в четвертій господарі здійснили ривок - 25:16.

Кращими гравцями матчу у складі переможців стали Руслан Отверченко (19 очок, 2 підбирання, 4 передачі, 1 перехоплення) та Артем Анісімов, на рахунку якого 18 очок, 3 підбирання та 4 передачі.

В інших матчах дня "Волиньбаскет" програла одеській "БІПА" (70:89), а "Черкаські Мавпи" обіграли харківський "Політехнік" - 92:84.