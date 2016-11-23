Жіноча збірна України з баскетболу сенсаційно перемогла чемпіонок Європи з Сербії

Збірна України вдруге під час відбіркового турніру до жіночого Євробаскету-2017 перемогла команду Сербії, яка є чинним чемпіоном Європи.

Перший раз українки сенсаційно перемогли сербок 20 лютого 2016 року в київському Палаці спорту, а сьогодні повторили успіх у Белграді, що є ще більшою несподіванкою. Гра завершилася з рахунком 88:82, а найкращою у складі української команди стала форвард Аліна Ягупова - на її рахунку 22 очки, 8 підбирань та 7 передач.

Кілька днів тому, після перемоги над Німеччиною в Одесі (85:61), Україна достроково кваліфікувалася на Євробаскет-2017, але сьогоднішня перемога дозволила команді Володимира Холопова вийти зі своєї групи з першого місця. У шести матчах відбіркового циклу "жовто-сині" здобули шість перемог.

Сербія - Україна - 82:88 (20:27, 19:22, 26:20, 17:19)

Україна: Ягупова (22 + 8 підбирань + 7 передач), Зарицька (20), Мосс (18 + 5 підбирань + 6 втрат), Бережинська (14), Дорогобузова (7 + 10 підбирань), Удоденко (5 + 4 підбирання), Дубровіна (2), Ольховик (0).

Нагадаємо, жіночий Євробаскет відбудеться в Чехії з 16 по 27 червня. Жеребкування турніру відбудеться через два тижні.