НБА. "Лейкерс" впоралися з "Оклахомою", "Атланта" програла "Нью-Йорку" (результати матчів)

Команда "Оклахома-Сіті Тандер" програла "Лос-Анджелес Лейкерс" у центральному матчі минулого дня в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Зустріч завершилася з рахунком 111:109, а переможний кидок зробив захисник каліфорнійців Нік Янг за шість секунд до фінальної сирени. Тепер обидві команди мають однаковий баланс перемог і поразок (8/7) і займають 6-7 місце в турнірній таблиці Західної конференції

Також відзначимо несподівану поразку "Атланти Хоукс" у грі з "Нью-Орлеан Пеліканса". Гості виграли матч з рахунком 112:92 - ця перемога стала для них третьою поспіль і п'ятою в сезоні, завдяки чому вони піднялися на 12-е місце в Західній конференції. "Атланта", яка, навпаки, програла вп'яте у регулярному чемпіонаті, залишилася на другій позиції в Східній конференції.

Результати матчів:

Лейкерс - Оклахома-Сіті - 111:109 (29:16, 20:32, 31:26, 31:35)

ЛАЛ: Кларксон (18), Янг (17), Мозгов (16), Вільямс (13 + 5 передач), Кальдерон (12 + 6 підбирань), Інгрем (11);

ОС: Вестбрук (34 + 8 підбирань + 13 передач), Адамс (20 + 6 підбирань), Оладіпо (14), Ловернь (12 + 7 підбирань), Кантер (10 + 5 підбирань).

Атланта - Нью-Орлеан - 94:112 (14:34, 30:32, 27:29, 23:17)

А: Шрьодер (14 + 7 передач), Корвер (14), Міллсеп (10 + 8 підбирань), Ділейні (10), Хардуэй (10), Прінс (10);

АЛЕ: Фрейзер (21 + 5 підбирань + 14 передач), Джонс (17 + 6 підбирань), Мур (15), Холідей (15), Девіс (13), Хілл (11).

Нью-Йорк - Портленд - 107:103 (28:33, 32:25, 21:23, 26:22)

НЙ: Порзінгіс (31 + 9 підбирань), Роуз (18 + 5 передач), Ентоні (17 + 6 підбирань), Кузмінскас (10);

П: Ліллард (22 + 5 підбирань + 6 передач), МакКоллум (16 + 5 підбирань + 5 передач), Харклесс (15 + 8 підбирань), Девіс (14 + 10 підбирань), Тьорнер (11).

Денвер - Чикаго - 110:107 (19:31, 41:29, 31:28, 19:19)

Д: Мюррей (24 + 6 підбирань), Чендлер (16 + 9 підбирань), Галлінарі (15 + 5 підбирань), Нуркіч (14 + 14 підбирань), Бартон (10), Нельсон (10 + 7 передач);

Ч: Батлер (35 + 8 підбирань + 5 передач), Вейд (22), Рондо (13 + 11 підбирань + 8 передач), Гібсон (12 + 10 підбирань), Лопес (12 + 8 підбирань + 6 блок-шотів), Міротіч (11).