"Хімік" програв турецькій "Каршияці" в баскетбольній Лізі чемпіонів

У Южному (Одеська область) завершився матч 6-го туру баскетбольної Ліги чемпіонів, в якому "Хімік" приймав турецьку "Каршияку" і поступився супернику з різницею у 18 очок, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 60:78.

Український клуб на рівних бився з суперником у першій половині гри. "Хімік" програв стартову чверть з мінімальним відставанням у 3 очки 13:16 і звів внічию другу (16:16), що залишало непогані перспективи команді на продовження боротьби після перерви.

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Однак, у третій 10-хвилинці все вирішила потужна та швидка гра турецької команди, яка виграла відрізок з різницею в 15 очок - 26:9. Перемога у заключній четвертій 10-хвилинці з різницею "+2" (22:20) стала лише слабкою втіхою для господарів майданчика.

Найрезультативнішим гравцем матчу в складі господарів майданчика став Олександр Антипов, який набрав 16 очок

Таким чином, після 6-ти турів змагань, на рахунку южненців, як і раніше 1 перемога при 5 поразках. Команда займає останнє 8-е місце в турнірній таблиці Групи В.