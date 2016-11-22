Жеребкування Євробаскету-2017: збірна України потрапила до ізраїльської групи

Сьогодні в Стамбулі відбулося жеребкування чемпіонату Європи з баскетболу 2017 року, який відбудеться в чотирьох країнах - Туреччині, Фінляндії, Румунії та Ізраїлі.

Збірна України проведе груповий турнір в Тель-Авіві. Крім господарів групи, суперниками команди Євгена Мурзіна стали Литва, Грузія, Італія та Німеччина.

Повністю групи виглядають таким чином:

Група В (Тель-Авів): Україна, Ізраїль, Литва, Грузія, Італія, Німеччина;

Група А (Гельсінкі): Польща, Греція, Франція, Фінляндія, Ісландія, Словенія;

Група С (Клуж-Напока): Хорватія, Чехія, Іспанія, Чорногорія, Румунія, Угорщина;

Група D (Стамбул): Великобританія, Росія, Сербія, Латвія, Туреччина, Бельгія.

З кожної групи в 1/8 фіналу турніру вийдуть по чотири найкращі команди. Плей-офф турніру відбудеться на стамбульській арені "Сінан Ердем Даум".

Нагадаємо, Євробаскет-2017 відбудеться з 31 серпня по 17 вересня.

Раніше збірна України кваліфікувалася на Євробаскет-2017 через відбірковий етап.