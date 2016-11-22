НБА. Дабл-дабл Леня не допоміг "Фініксу" здолати "Вашингтон", перемоги "Голден Стейт" і "Сан-Антоніо" (результати матчів)

Український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень зазнав зі своєю командою чергової поразки у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Минулої ночі "Фінікс" програв "Вашингтону" з рахунком 101:106. Лень з'явився у стартовій п'ятірці команди і зробив свій третій дабл-дабл у сезоні - за 30 хвилин на майданчику набрав 11 очок, 10 підбирань, 3 передачі та 3 блок-шота.

В інших матчах відзначимо перемоги лідерів Західної конференції - "Голден Стейт" розгромив "Індіану" (120:83), "Сан-Антоніо" виграв техаське дербі у "Далласа" (96:91), а "Лос-Анджелес Кліпперс" здобули важливу перемогу над "Торонто" (123:115).

Результати матчів:

Вашингтон - Фінікс 106:101 (26:20, 24:26, 25:34, 31:21)

В: Біл (42), Волл (18 + 15 передач), Гортат (10 + 13 підбирань)

Ф: Букер (30), Бледсо (29 + 9 підбирань + 6 передач), Лень (11 + 10 підбирань).

Індіана - Голден Стейт 83:120 (21:34, 21:27, 29:39, 12:20)

І: Стакі (21), Янг (14), Тіг (11);

Р: Томпсон (25), Каррі (22 + 6 передач + 6 підбирань), Дюрант (14 + 11 підбирань + 6 передач), Грін (10 + 9 підбирань + 7 передач), Кларк (10).

Сан-Антоніо - Даллас 96:91 (24:28, 24:21, 25:24, 23:18)

СА: Ленард (24 + 9 підбирань), Міллз (17), Газоль (16 + 8 підбирань), Лі (12);

Д: Каррі (23), Меттьюз (20 + 5 підбирань), Барнс (20 + 9 підбирань).

Лос-Анджелес Кліпперс - Торонто Репторс - 123:115 (23:19, 31:26, 34:34, 35:36)

ЛА: Гріффін (26 + 7 підбирань + 7 передач), Пол (26 + 12 передач), Медик (20), Джордан (17 + 15 підбирань), Кроуфорд (12), Мба а Муте (10)

Т: Лаурі (27 + 7 передач + 6 підбирань), ДеРозан (25 + 7 передач), Валанчюнас (15 + 8 підбирань), Паттерсон (14 + 6 підбирань), Джозеф (12), Пауелл (11).

Філадельфія - Майамі 101:94 (24:30, 22:15, 32:31, 23:18)

Ф: Ембіїд (22 + 5 підбирань), Хендерсон (19), Окафор (15), Ільясова (10 + 11 підбирань);

М: Вайтсайд (32 + 13 підбирань), Вейтерс (19), Драгіч (10 + 7 передач).

Шарлотт - Мемфіс 90:105 (22:32, 23:37, 26:15, 19:21)

Ш: Камінскі (23), Вокер (17), Хоуз (14 + 10 підбирань), Белінеллі (14), Кідд-Гілкріст (11 + 10 підбирань)

М: Конлі (31), Рендолф (14 + 8 підбирань), Газоль (13 + 8 підбирань + 9 передач), Аллен (12), Грін (12 + 8 підбирань), Картер (10).

Детройт - Х'юстон 96:99 (25:18, 21:33, 29:28, 21:20)

Д: Колдвелл-Поуп (26), Морріс (13), Драммонд (13 + 16 підбирань + 4 перехоплення), Сміт (10 + 8 передач), Луер (12 + 8 підбирань);

Х: Харден (28 + 8 підбирань + 11 передач), Капела (15 + 12 підбирань), Аріза (14 + 6 підбирань), Деккер (12), Андерсон (10 + 6 підбирань).

Мілуокі - Орландо 93:89 (20:27, 29:17, 20:30, 24:15)

М: Паркер (22 + 3 перехоплення), Адетокумбо (21 + 10 підбирань + 10 передач), Бізлі (14);

Про: Ібака (21 + 8 підбирань), Фурньє (18 + 5 підбирань), Бійомбо (13 + 10 підбирань), Грін (11).

Міннесота - Бостон 93:99 (21:23, 31:19, 29:26, 12:31)

М: Таунс (27 + 18 підбирань), Дьєнг (20 + 10 підбирань), Віггінс (14), ЛаВін (11), Бьєліца (10).

Б: Томас (29), Хорфорд (20 + 6 підбирань + 5 передач), Бредлі (13), Розір (12).