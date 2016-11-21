Київський "Будівельник" підписав контракт з "літаючим" американцем

Київський "Будівельник" підписав контракт до кінця сезону з американським форвардом Ді Джеєм Стівенсом, повідомляє офіційний сайт клубу.

25-річний форвард має досвід виступів у Національній баскетбольній асоціації - в сезоні 2013/14 він провів кілька матчів за "Мілуокі Бакс". Після цього він виступав в турецькому "Анадолу Ефес", грецькому "Ілісіакосі" та російському "Зеніті".

У минулому сезоні Єврокубка, граючи за "Зеніт", Стівенс набирав 7,6 очка та 5,2 підбирання в середньому за гру.

Як зазначає Sport Arena, Стівенс також відомий своїм умінням здійснювати яскраві слем-данки. В базі авторитетного ресурсу DraftExpress, який спеціалізується на оцінці гравців перед драфтом, Стівенс був і залишається баскетболістом з найвищим вертикальним стрибком під час офіційних вимірів НБА.

Нагадаємо, на даний момент київський "Будівельник" посідає третє місце в чемпіонаті української Суперліги, поступаючись южненському "Хіміку" і "Дніпру".