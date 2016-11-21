НБА. "Чикаго" переміг "Лейкерс", тріпл-дабл Вестбрука не допоміг "Оклахомі" впоратися з "Індіаною" (результати матчів)

Команда "Чикаго Буллс" перемогла "Лос-Анджелес Лейкерс" у центральному матчі минулого дня в Національній баскетбольній асоціації. Гра завершилася з рахунком 118:110, а героєм зустрічі став форвард господарів Джиммі Батлер, який набрав 40 очок.

Ця перемога стала дев'ятою для "Чикаго" в нинішньому сезоні і дозволила команді піднятися на четверте місце в Східній конференції. При цьому "Лейкерс", які тепер мають по сім перемог і поразок, всупереч передсезонним прогнозам все ще знаходяться в Топ-8 Західної конференції.

В інших матчах відзначимо несподівану поразку "Атланти" від "Нью-Йорк Нікс", а також тріпл-дабл Рассела Вестбрука за "Оклахому-Сіті", який, проте, не допоміг його команді обіграти "Індіану".

Результати матчів:

Лейкерс - Чикаго - 110:118 (30:30, 31:32, 24:28, 25:28)

ЛАЛ: Вільямс (25), Ненс (18 + 6 підбирань), Янг (15 + 6 підбирань), Рендл (14);

Ч: Батлер (40 + 7 підбирань + 6 передач), Кенен (17), Міротіч (15 + 15 підбирань), Гібсон (15 + 7 підбирань), Лопес (12 + 11 підбирань).

Оклахома-Сіті - Індіана - 111:115 OT (21:30, 33:28, 16:21, 33:24, 8:12)

ОС: Вестбрук (31 + 11 підбирань + 15 передач), Кантер (16), Оладіпо (14 + 6 передач), Адамс (8 + 8 підбирань)

І: Тіг (30 + 5 підбирань + 9 передач), Янг (20 + 11 підбирань), Робінсон (16 + 11 підбирань), Тьорнер (15 + 9 підбирань), Елліс (12 + 7 передач), Брукс (10).

Нью-Йорк - Атланта - 104:94 (24:20, 22:21, 29:25, 29:28)

НЙ: Ентоні (31 + 7 підбирань), Порзінгіс (19 + 11 підбирань), Роуз (14 + 7 передач), Лі (14 + 5 підбирань + 5 передач);

А: Міллсеп (19 + 7 підбирань + 5 передач), Ховард (18 + 18 підбирань), Корвер (17), Бейзмор (12 + 5 передач), Хардвей (12).

Бруклін - Портленд - 109:129 (29:32, 35:38, 20:29, 25:30)

Б: Лопес (21 + 6 підбирань), Букер (16), Богдановіч (15), Вайтхед (11), Хемілтон (11);

П: Макколлум (33 + 5 передач), Тьорнер (19), Ліллард (18), Кребб (14), Ленард (14 + 11 підбирань), Харклесс (10).

Сакраменто - Торонто - 102:99 (36:28, 22:35, 28:18, 16:18)

З: Гей (23 + 9 підбирань), Казінс (19 + 10 підбирань), Коллісон (15 + 9 передач), Аффлало (14 + 5 підбирань);

Т: Лоурі (25 + 8 підбирань + 6 передач), Валанчюнас (23 + 14 підбирань), Керролл (17), ДеРозан (12 + 9 підбирань), Паттерсон (11 + 5 підбирань).

Денвер - Юта - 105:91 (24:14, 29:27, 23:22, 29:28)

Д: Мюррей (18), Чендлер (17), Нуркіч (16 + 11 підбирань), Галлінарі (13 + 5 підбирань + 6 передач), Йокіч (12 + 5 підбирань), Мудіай (10 + 8 підбирань + 8 передач);

Ю: Хейворд (25 + 7 підбирань), Екзам (10 + 6 підбирань), Худ (10 + 5 підбирань), Джонсон (10 + 5 підбирань).