Одеська "Біпа" виграла сьомий раз поспіль у баскетбольній Суперлізі, "Хімік" переміг в Кубку України (результати матчів)

Баскетбольний клуб "Біпа" з Одеси виграла сьомий раз поспіль у чемпіонаті української Суперліги і піднялася на четверте місце у турнірній таблиці.

Сьогодні команда Вадима Пудзирея перемогла в овертаймі МБК "Миколаїв" з рахунком 88:82. Примітно, що за 3 секунди до закінчення основного часу "Миколаїв" поступався одним очком, але мав право на три штрафних кидки. Проте форварди Артем Швець і Денис Іванов реалізували на двох лише один кидок і, таким чином, дозволили "Біпі" перевести гру в додаткову п'ятихвилинку.

Також відзначимо сьогоднішню перемогу "Дніпра" над харківським "Політехніком" (97:71), завдяки якій дніпряни повернулися на друге місце в чемпіонаті. На третій позиції знаходиться київський "Будівельник".

Результати матчів:

МБК Миколаїв – БІПА (Одеса) – 82:88 ОТ (14:18, 25:17, 10:19, 22:17, 11:17)

Н: Кушніров (30 + 8 підбирань), Онуфрієв (15 + 8 підбирань), Тонченко (9 + 11 передач), Іванов (8);

Б: Фандербьорк (30), Челован (14 + 8 підбирань), Артамонов (12 + 5 підбирань + 8 передач), Антонець (8 + 7 підбирань), Ткаченко (8 + 7 підбирань), Сліпенчук (8).

Волиньбаскет (Луцьк) - Черкаські Мавпи - 61:87 (21:22, 8:19, 13:20, 19:26)

ВБ: Рудаков (15 + 6 підбирань), Чемякін (13 + 5 підбирань), Тимощук (10 + 6 підбирань);

ЧС: Кальніченко (22), Чумаков (10 + 5 підбирань), Харріс (11 + 6 підбирань), Девіс (9).

Дніпро - Політехнік (Харків) - 97:71 (20:16, 23:18, 30:23, 24:14)

Дн: Ревзін (16 + 5 передач), Місяць (16), Загреба (15 + 9 підбирань), Мішула (14 + 4 передачі), Ткачук (13 + 4 передачі), Тимофєєнко (11 + 8 підбирань + 9 передач);

П: Арабаджи (14 + 6 передач), Бест (12 + 6 підбирань), Козлов (12 + 4 передачі), Столікер (11 + 12 підбирань).

БК Запоріжжя - Кремінь (Кременчук) - 95:47 (21:10, 24:8, 19:21, 31:8)

З: Конате (34 + 13 підбирань), Буренко (19 + 11 передач), Вадим Биков (14), Кондраков (8 + 6 передач);

Кр: Тіщенко (21 + 10 підбирань), Шостуха (7).

Турнірна таблиця:

1. Хімік (Южне) - 23 очок (12 матчів);

2. Дніпро - 23 (13);

3. Будівельник (Київ) - 22 (13);

4. Біпа (Одеса) - 21 (13);

5. БК Запоріжжя - 21 (13);

6. Кривбас (Кривий Ріг) - 18 (11);

7. Черкаські Мавпи - 19 (13);

8. МБК "Миколаїв" - 18 (13);

9. Кремінь (Кременчук) - 14 (12);

10. Політехнік (Харків) - 13 (12);

11. Волиньбаскет (Луцьк) - 13 (11).

Також сьогодні відбувся останній матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому южненський "Хімік" завдав повторне ураження київської аматорській команді "Шамани-МАУП". Рахунок гри 96:49.

Таким чином, у чвертьфіналі южненці зустрінуться з МБК "Миколаїв".

Хімік (Южне) – Шамани-МАУП (Київ) – 96:49 (16:17, 28:11, 19:17, 33:4)

Х: Бєліков (18 + 8 підбирань), Петров (17 + 10 підбирань + 4 передачі), Антипов (15), Цикалюк (11 + 6 підбирань), Прокопенко (11 + 6 передач)

Ш: Стефанишин (11 + 6 підбирань), Гаркавенко (7), Павленко (7).