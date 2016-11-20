НБА. Українець Лень не допоміг "Фініксу" перемогти "Філадельфію", успіхи "Кліпперс" та "Ворріорс" (результати матчів)

Український центровий Олексій Лень не зміг допомогти своїй команді, "Фінікс Санс", перемогти "Філадельфію" в черговому матчі регулярного чемпіонату НБА.

"Фінікс" програв гостьову зустріч з рахунком 105:120. Лень вийшов на майданчик у стартовій п'ятірці, набравши за гру 9 очок, 7 підбирань і 2 блок-шота. При цьому, українець реалізував лише один штрафний кидок з шести.

В інших матчах відзначимо перемоги лідерів Західної конференції. Віце-чемпіони НБА "Голден Стейт Уорріорс" в результативній зустрічі обіграли "Мілуокі Бакс" (124:121), а "Лос-Анджелес Кліпперс" виявилися сильнішими за "Чикаго Буллс" (102:95).

Результати матчів:

Філадельфія - Фінікс - 120:105 (32:19, 26:29, 34:27, 28:30)

Філ: Ембіїд (26 + 7 підбирань), Стаускас (21), Томпсон (14), Хендерсон (11 + 5 підбирань), Ільясова (11), Шарич (10 + 7 підбирань);

Фін: Бледсоу (27 + 5 підбирань + 6 передач), Найт (12), Вільямс (12 + 11 підбирань), Букер (10), Лень (9 + 7 підбирань).

Мілуокі - Голден Стейт - 121:124 (37:28, 29:41, 26:34, 29:21)

М: Адетокумбо (30 + 6 передач), Паркер (28 + 5 підбирань + 5 передач), Деллаведова (10 + 5 передач);

ГС: Дюрант (33 + 6 підбирань + 5 передач), Томпсон (29), Каррі (20 + 5 підбирань + 5 передач), Грін (10 + 5 підбирань), Ігуодала (10).

Кліпперс - Чикаго - 102:95 (23:33, 24:19, 25:25, 30:18)

ЛАК: Гріффін (26 + 13 підбирань + 5 передач), Пол (19 + 8 передач), Спейтс (16), Редік (10);

Ч: Вейд (28 + 8 підбирань), Батлер (22 + 6 підбирань), Гібсон (11), Лопес (10 + 6 підбирань).

Х'юстон - Юта - 111:102 (28:22, 27:22, 26:26, 30:32)

Х: Харден (31 + 10 передач), Капела (20 + 8 підбирань + 5 передач), Гордон (20 + 7 підбирань + 6 передач), Нене (16 + 6 підбирань);

Ю: Худ (25), Лайлс (21 + 5 підбирань), Гобер (12 + 14 підбирань), Екзам (10), Хейворд (9 + 7 підбирань)... Боломбой (0).

Нью-Орлеан - Шарлотт - 121:116 OT (21:23, 26:23, 27:39, 34:23, 13:8)

НО: Девіс (38 + 16 підбирань), Геллоуей (23 + 7 підбирань), Холідей (22 + 9 передач), Фрейзер (17 + 8 передач);

Ш: Вокер (25 + 7 підбирань + 5 передач), Белінеллі (22 + 10 підбирань + 5 передач), Камінскі (15 + 5 підбирань), Вільямс (13), Батюм (13 + 7 підбирань), Кідд-Гілкріст (10 + 13 підбирань).

Вашингтон - Майамі - 111:114 (35:33, 24:27, 23:31, 29:23)

В: Волл (34 + 8 передач), Біл (34 + 5 підбирань), Гортат (10 + 16 підбирань);

М: Драгіч (22 + 6 передач), Вайтсайд (18 + 18 подборо), Дж. Джонсон (17), Вейтерс (16 + 8 передач), Річардсон (15 + 7 підбирань), Вільямс (12 + 5 підбирань).

Орландо - Даллас - 95:87 (17:16, 27:29, 22:24, 29:18)

О: Огастін (18 + 6 передач), Ібака (15 + 9 підбирань), Вучевіч (12 + 12 підбирань), Бійомбо (13 + 10 підбирань), Фурньє (11 + 7 підбирань);

Д: Гібсон (26 + 6 підбирань), Сет Каррі (13), Меттьюз (13), Барнс (11 + 6 підбирань).

Детройт - Бостон - 92:94 (23:30, 24:20, 26:21, 19:23)

Д: Морріс (24 + 5 підбирань), Драммонд (20 + 17 підбирань), Харріс (19), Сміт (12 + 7 передач);

Б: Томас (24 + 8 передач), Хорфорд (18 + 11 підбирань + 5 передач), Бредлі (13), Жеребко (9 + 6 підбирань).

Мемфіс - Міннесота - 93:71 (18:16, 25:23, 22:13, 28:19)

Мем: Грін (19 + 8 підбирань), Рендолф (18 + 7 підбирань), Конлі (13), Гаррісон (13 + 7 передач), Енніс (11 + 7 підбирань);

Мін: Лавін (22), Таунс (17), Дьонг (9 + 11 підбирань).