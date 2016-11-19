Жіноча збірна України з баскетболу обіграла Німеччину і кваліфікувалася на Євробаскет

В Одесі завершився матч відбіркового турніру чемпіонату Європи-2017 з баскетболу серед жіночих команд, в якому збірна України виграла у команди Німеччини і достроково, за тур до закінчення змагань, кваліфікувалася у фінальну частину, повідомляє офіційний сайт турніру.

Мат завершився з рахунком 85:61.

Українки лише на самому початку матчу відчували труднощі, дозволивши суперницям відірватися в рахунку 2:7. Але, вже до кінця першої чверті, господарі майданчика не тільки наздогнали німкень в рахунку, але навіть оформили собі мінімальну перевагу - 19:18.

Надалі українки лише збільшували свою перевагу - 24:9, 18:14 й 24:20.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможниць стала Олеся Малашенко, яка набрала 19 очок.

Таким чином, збірна України здобула 5 перемог у п'яти матчах і достроково, за тур до закінчення змагань, гарантувала собі вихід у фінальну частину турніру, який відбудеться в 2017-му році.