"Майамі" виграв матч НБА після шести поразок поспіль

У ніч на п'ятницю в Національній баскетбольній асоціації "Майамі Хіт" обіграли "Мілуокі Бакс" і перервали серію з шести поразок поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Майамі" виграв з рахунком 96:73.

Господарі майданчика в Майамі невдало розпочали матч, програвши першу 12-хвилинку з рахунком 21:27. Втім, у другій чверті рахунок був дзеркальним і перед великою перервою на табло була повна рівновага. І тільки після великої перерви "Хіт" заволодів перевагою, вигравши третю чверть з перевагою в 5 очок (19:14) і розгромивши суперника в заключному ігровому відрізку - 29:11.

Найрезультативнішим гравцем матчу в складі господарів став Діон Уейтерс - 23 очка + 7 підбирань.

Регулярний чемпіонат НБА. 18 листопада

Вашингтон – Нью-Йорк— 119:112 (24:18, 28:24, 35:23, 32:47)

В: Уолл (23 + 11 передач), Портер (21 + 8 підбирань), Бив (18 + 5 передач), Гортат (16 + 8 підбирань), Торнтон (13)

НЙ: Роуз (27), Ентоні (19), Дженнінгс (17 + 5 підбирань + 10 передач), Порзингис (16 + 7 підбирань + 4 перехоплення)

Майамі – Мілуокі— 96:73 (21:27, 27:21, 19:14, 29:11)

М: Уэйтерс (23 + 7 підбирань), Річардсон (18), Драгіч (16 + 6 підбирань), Уайтсайд (12 + 17 підбирань + 7 блок-шотів), Дж. Джонсон (9 + 10 підбирань).

М: Снелл (14 + 6 підбирань), Адетокумбо (14 + 7 підбирань), Бізлі (13 + 10 підбирань), Хенсон (12 + 5 підбирань + 3 блок-шота), Паркер (11 + 8 підбирань)

Х'юстон – Портленд— 126:109 (41:29, 21:33, 38:21, 26:26)

Х: Харден (26 + 12 підбирань + 14 передач + 3 перехоплення), Аріза (16 + 7 підбирань), Гордон (16 + 5 підбирань), Капела (15 + 7 підбирань), Андерсон (13), Беверлі (11), Харрелл (9 + 9 підбирань)

П: МакКоллум (26), Харклесс (19 + 6 підбирань), Лиллард (18), Тернер (12), Пламли (4 + 8 підбирань + 7 передач)

Міннесота – Філадельфія— 110:86 (27:18, 34:15, 24:25, 25:28)

М: Віггінс (35 + 10 підбирань), Таунс (25 + 10 підбирань), Дженг (12 + 10 підбирань), ЛаВин (11)

Ф: Шарич (16), Стаускас (13 + 5 підбирань), Ільясова (11), Эмбиид (10 + 10 підбирань)

Юта — Чикаго— 85:77 (26:25, 17:16, 15:25, 19:19)

Ю: Гобер (16 + 13 підбирань + 3 блок-шота), Экзум (14), Худ (12 + 6 підбирань), Лайлз (11 + 6 підбирань), Хейвард (8 + 12 підбирань)

Ч: Батлер (20 + 12 підбирань), Вейд (18), Лопез (10 + 12 підбирань), Гібсон (8 + 9 підбирань)