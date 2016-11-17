НБА. "Голден Стейт" переміг "Торонто", "Клівленд" зазнав другої поразки в сезоні (результати матчів)

Команда "Голден Стейт Уорріорс" перемогла на виїзді "Торонто Репторс" в центральному матчі дня Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Матч завершився з рахунком 127:121, а головними героями зустрічі стали лідери "Ворріорс" Стефен Каррі та Кевін Дюрант, які набрали на двох 65 очок. Завдяки цій перемозі "Голден Стейт" наблизився до лідерства в Західній конференції і тепер відстає від "Лос-Анджелес Кліпперс", який сьогодні несподівано програв "Мемфісу" (107:111), лише на одну перемогу.

Також примітною стала друга поразка в сезоні чемпіонів НБА "Клівленда" від "Індіани" (93:103). Однією з найважливіших причин невдачі була відсутність у складі "Кавальерс" лідера команди ЛеБрона Джеймса, якому тренер надали відпочинок.

Окрім того, відзначимо матч, в якому відбулася дуель між колишніми одноклубниками, а нині кандидатами на звання MVP сезону Расселлом Вестбруком з "Оклахома-Сіті" та Джеймсом Харденом з "Х'юстона". Перемогу здобув Вестбрук зі своєю командою - захисник "Тандер" набрав 30 очок і здійснив переможний кидок, а його команда виграла 105:103.

Український центровий "Фінікса" Олексій Лень також провів минулої ночі свою чергову гру в НБА. Вихованець "Дніпра" знову випав зі стартової п'ятірки та провів "блідий" матч - за 21 хвилину у зустрічі з "Денвером" він набрав 7 очок і 4 підбирання. При цьому, "Фінікс" програв матч з рахунком 104:120.

Результати матчів:

Торонто - Голден Стейт - 121:127 (38:34, 15:32, 33:29, 35:32)

Т: ДеРозан (34 + 6 підбирань), Лоурі (24 + 5 підбирань + 5 передач), Джозеф (14), Валанчюнас (12 + 8 підбирань), Росс (11), Сиакам (10 + 9 підбирань)

ГС: Каррі (35 + 7 передач), Дюрант (30 + 9 підбирань + 6 передач), Томпсон (15), Грін (11 + 7 підбирань + 5 передач), Ігуодала (10 + 6 передач).

Кліпперс - Мемфіс - 107:111 (28:26, 18:35, 30:22, 31:28)

ЛАК: Редік (29), Гріффін (25 + 8 підбирань), Кроуфорд (15);

М: Конлі (30 + 5 підбирань + 8 передач), Газоль (26 + 6 підбирань + 6 передач), Рендольф (18 + 7 підбирань), Енніс (10).

Індіана - Клівленд - 103:93 (30:19, 20:26, 30:23, 23:25)

І: Джордж (21 + 11 підбирань + 5 передач), Тіг (20 + 8 передач), Янг (16 + 7 підбирань), Тьорнер (12 + 8 підбирань), Майлз (10).

К: Лав (27 + 16 підбирань), Ірвінг (24 + 7 передач).

Оклахома-Сіті - Х'юстон - 105:103 (38:32, 27:31, 20:27, 20:13)

ОС: Вестбрук (30 + 7 підбирань + 9 передач), Оладіпо (29 + 10 підбирань + 5 передач);

Х: Андерсон (14), Харден (13 + 7 підбирань + 13 передач), Гордон (13 + 5 підбирань), Капела (13 + 14 підбирань), Аріза (11 + 7 підбирань), Нене (11 + 5 підбирань), Деккер (10).

Сакраменто - Сан-Антоніо - 105:110 (22:27, 24:30, 25:27, 34:26)

С: Казінс (26 + 17 підбирань + 6 передач), Барнс (15), МакЛемор (14), Гей (11), Коллі-Штайн (11), Коллісон (10 + 6 передач);

СА: Газоль (24 + 9 підбирань), Олдрідж (21 + 6 підбирань), Леонард (20 + 6 підбирань), Паркер (14 + 7 передач).

Денвер - Фінікс - 120:104 (28:17, 33:26, 28:33, 31:28)

Д: Чендлер (28 + 11 підбирань + 5 передач), Фарід (20 + 15 підбирань + 4 перехоплення), Галлінарі (18 + 5 підбирань), Нельсон (17), Мудіай (15 + 5 підбирань + 6 передач), Йокіч (10)

Ф: Найт (32), Букер (24), Барбоза (12).

Філадельфія - Вашингтон - 109:102 (29:15, 30:33, 29:28, 21:26)

Ф: Окафор (19 + 5 підбирань), Ільясова (16), Стаускас (15), Хендерсон (14), Шаріч (13 + 12 підбирань), Томпсон (11), Родрігес (7 + 12 передач);

В: Волл (27 + 6 передач), Морріс (19), Портер (15 + 13 підбирань), Гортат (10 + 14 підбирань), Торнтон (10 + 6 передач).

Орландо - Нью-Орлеан - 89:82 (21:19, 31:21, 13:23, 24:19)

О: Фурньє (16), Ібака (16 + 8 підбирань), Огастін (11), Рудеж (11), Гордон (10), Вучевіч (10 + 14 підбирань);

НО: Джонс (26 + 9 підбирань), Геллоуей (15), Мур (14).

Бостон - Даллас - 90:83 (29:17, 10:14, 18:23, 33:29)

Б: Томас (30 + 6 передач + 5 втрат), Бредлі (18 + 13 підбирань), Оліник (10);

Д: Барнс (28), Меттьюз (22).

Нью-Йорк - Детройт - 105:102 (29:27, 25:22, 27:25, 24:28)

НЙ: Порзінгіс (35 + 7 підбирань), Ентоні (22 + 5 підбирань), Роуз (15 + 5 підбирань);

Д: Колдвелл-Поуп (21), Харріс (19 + 10 підбирань), Лур (17 + 9 підбирань), Драммонд (15 + 9 підбирань), Сміт (14 + 8 передач).

Атланта - Мілуокі - 107:100 (21:26, 31:9, 32:35, 23:30)

А: Міллсеп (21 + 8 підбирань), Мускала (16 + 5 підбирань), Хардвей (13), Шрьодер (12 + 8 передач), Бейзмор (12 + 5 підбирань), Корвер (11);

М: Адетокумбо (26 + 15 підбирань + 7 передач), Паркер (23 + 8 підбирань), Телетовіч (14), Снелл (11).