НБА. "Голден Стейт" переміг "Торонто", "Клівленд" зазнав другої поразки в сезоні (результати матчів)
Минулої ночі у Національній баскетбольній асоціації відбулися 11 поєдинків.
Команда "Голден Стейт Уорріорс" перемогла на виїзді "Торонто Репторс" в центральному матчі дня Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Матч завершився з рахунком 127:121, а головними героями зустрічі стали лідери "Ворріорс" Стефен Каррі та Кевін Дюрант, які набрали на двох 65 очок. Завдяки цій перемозі "Голден Стейт" наблизився до лідерства в Західній конференції і тепер відстає від "Лос-Анджелес Кліпперс", який сьогодні несподівано програв "Мемфісу" (107:111), лише на одну перемогу.
Також примітною стала друга поразка в сезоні чемпіонів НБА "Клівленда" від "Індіани" (93:103). Однією з найважливіших причин невдачі була відсутність у складі "Кавальерс" лідера команди ЛеБрона Джеймса, якому тренер надали відпочинок.
Окрім того, відзначимо матч, в якому відбулася дуель між колишніми одноклубниками, а нині кандидатами на звання MVP сезону Расселлом Вестбруком з "Оклахома-Сіті" та Джеймсом Харденом з "Х'юстона". Перемогу здобув Вестбрук зі своєю командою - захисник "Тандер" набрав 30 очок і здійснив переможний кидок, а його команда виграла 105:103.
Український центровий "Фінікса" Олексій Лень також провів минулої ночі свою чергову гру в НБА. Вихованець "Дніпра" знову випав зі стартової п'ятірки та провів "блідий" матч - за 21 хвилину у зустрічі з "Денвером" він набрав 7 очок і 4 підбирання. При цьому, "Фінікс" програв матч з рахунком 104:120.
Результати матчів:
Торонто - Голден Стейт - 121:127 (38:34, 15:32, 33:29, 35:32)
Т: ДеРозан (34 + 6 підбирань), Лоурі (24 + 5 підбирань + 5 передач), Джозеф (14), Валанчюнас (12 + 8 підбирань), Росс (11), Сиакам (10 + 9 підбирань)
ГС: Каррі (35 + 7 передач), Дюрант (30 + 9 підбирань + 6 передач), Томпсон (15), Грін (11 + 7 підбирань + 5 передач), Ігуодала (10 + 6 передач).
Кліпперс - Мемфіс - 107:111 (28:26, 18:35, 30:22, 31:28)
ЛАК: Редік (29), Гріффін (25 + 8 підбирань), Кроуфорд (15);
М: Конлі (30 + 5 підбирань + 8 передач), Газоль (26 + 6 підбирань + 6 передач), Рендольф (18 + 7 підбирань), Енніс (10).
Індіана - Клівленд - 103:93 (30:19, 20:26, 30:23, 23:25)
І: Джордж (21 + 11 підбирань + 5 передач), Тіг (20 + 8 передач), Янг (16 + 7 підбирань), Тьорнер (12 + 8 підбирань), Майлз (10).
К: Лав (27 + 16 підбирань), Ірвінг (24 + 7 передач).
Оклахома-Сіті - Х'юстон - 105:103 (38:32, 27:31, 20:27, 20:13)
ОС: Вестбрук (30 + 7 підбирань + 9 передач), Оладіпо (29 + 10 підбирань + 5 передач);
Х: Андерсон (14), Харден (13 + 7 підбирань + 13 передач), Гордон (13 + 5 підбирань), Капела (13 + 14 підбирань), Аріза (11 + 7 підбирань), Нене (11 + 5 підбирань), Деккер (10).
Сакраменто - Сан-Антоніо - 105:110 (22:27, 24:30, 25:27, 34:26)
С: Казінс (26 + 17 підбирань + 6 передач), Барнс (15), МакЛемор (14), Гей (11), Коллі-Штайн (11), Коллісон (10 + 6 передач);
СА: Газоль (24 + 9 підбирань), Олдрідж (21 + 6 підбирань), Леонард (20 + 6 підбирань), Паркер (14 + 7 передач).
Денвер - Фінікс - 120:104 (28:17, 33:26, 28:33, 31:28)
Д: Чендлер (28 + 11 підбирань + 5 передач), Фарід (20 + 15 підбирань + 4 перехоплення), Галлінарі (18 + 5 підбирань), Нельсон (17), Мудіай (15 + 5 підбирань + 6 передач), Йокіч (10)
Ф: Найт (32), Букер (24), Барбоза (12).
Філадельфія - Вашингтон - 109:102 (29:15, 30:33, 29:28, 21:26)
Ф: Окафор (19 + 5 підбирань), Ільясова (16), Стаускас (15), Хендерсон (14), Шаріч (13 + 12 підбирань), Томпсон (11), Родрігес (7 + 12 передач);
В: Волл (27 + 6 передач), Морріс (19), Портер (15 + 13 підбирань), Гортат (10 + 14 підбирань), Торнтон (10 + 6 передач).
Орландо - Нью-Орлеан - 89:82 (21:19, 31:21, 13:23, 24:19)
О: Фурньє (16), Ібака (16 + 8 підбирань), Огастін (11), Рудеж (11), Гордон (10), Вучевіч (10 + 14 підбирань);
НО: Джонс (26 + 9 підбирань), Геллоуей (15), Мур (14).
Бостон - Даллас - 90:83 (29:17, 10:14, 18:23, 33:29)
Б: Томас (30 + 6 передач + 5 втрат), Бредлі (18 + 13 підбирань), Оліник (10);
Д: Барнс (28), Меттьюз (22).
Нью-Йорк - Детройт - 105:102 (29:27, 25:22, 27:25, 24:28)
НЙ: Порзінгіс (35 + 7 підбирань), Ентоні (22 + 5 підбирань), Роуз (15 + 5 підбирань);
Д: Колдвелл-Поуп (21), Харріс (19 + 10 підбирань), Лур (17 + 9 підбирань), Драммонд (15 + 9 підбирань), Сміт (14 + 8 передач).
Атланта - Мілуокі - 107:100 (21:26, 31:9, 32:35, 23:30)
А: Міллсеп (21 + 8 підбирань), Мускала (16 + 5 підбирань), Хардвей (13), Шрьодер (12 + 8 передач), Бейзмор (12 + 5 підбирань), Корвер (11);
М: Адетокумбо (26 + 15 підбирань + 7 передач), Паркер (23 + 8 підбирань), Телетовіч (14), Снелл (11).