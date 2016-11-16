"Хімік" програв румунському "Орадя" в баскетбольній Лізі чемпіонів

У Ораді (Румунія) закінчився матч групового этапа Ліги чемпіонів ФІБА, в якому "Орадя" приймала южненський "Хімік" і виграла з рахунком 69:66, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вирішальними у цьому матчі стали друга і третя 10-хвилинки, де господарі майданчика зуміли здобути значну перевагу.

Южненці виграли першу чверть матчу з мінімальною перевагою 16:17. Але вже у другій дозволили супернику суттєво відірватися в рахунку - 18:11. У третьому періоді господарі ще більше збільшили свою перевагу - 23:20, а в заключній 10-хвилинці спурт "Хіміка" не увінчався успіхом. Гості виграли 10-хвилинку з рахунком 12:18, але програли матч в цілому.

Найрезультативнішим гравцем у складі южненців, за традицією, став американський легіонер Джеймі Сміт на рахунку якого 23 очки.

Таким чином, після 5-ти турів на рахунку "Хіміка" 1 перемога при 4 поразках і останнє місце в турнірній таблиці Групи В з 8 команд.