НБА. "Клівленд" переміг "Торонто" у зустрічі лідерів Східної конференції (результати матчів)

Чинний чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Клівленд Кавальерс" переміг "Торонто Репторс" у центральному матчі минулого дня в лізі.

"Клівленд" виграв з рахунком 121:117, і це вже друга перемога команди зі штату Огайо над канадцями в нинішньому сезоні. Найкращим гравцем "Кавальерс" традиційно став ЛеБрон Джеймс, який зупинився за крок від тріпл-даблу, набравши 28 очок, 9 підборів і 14 передач.

В інших матчах відзначимо перемоги інших провідних команд Східної конференції "Шарлотт Хорнетс" і "Атланти Хоукс". Причому, для "Хоукс" перемога над "Майамі" стала п'ятою поспіль.

Лідером Східної конференції НБА залишається "Клівленд" з балансом перемог і поразок 9-1. Далі йдуть "Атланта" (8-2), "Торонто" (7-3), "Шарлотт" (7-3).

Результати матчів:

Клівленд - Торонто - 121:117 (30:25, 31:32, 30:27, 30:33)

К: Джеймс (28 + 9 підбирань + 14 передач), Ірвінг (24 + 5 підбирань + 5 втрат), Фрай (21), Лав (19 + 13 підбирань), Томпсон (15 + 11 підбирань);

Т: Лаурі (28 + 5 підбирань + 9 передач), ДеРозан (26 + 6 підбирань), Росс (18), Валанчюнас (14 + 9 підбирань), Пауелл (12).

Майамі - Атланта - 90:93 (25:22, 18:27, 24:23, 23:21)

М: Річардсон (19), Вайтсайд (19 + 25 підбирань), Джонсон (14), Дж. Джонсон (13), Уэйтерс (11);

А: Шрьодер (18), Міллсеп (15 + 6 підбирань), Хардвей (15), Мускала (14 + 5 підбирань), Бейзмор (12), Ховард (11 + 11 підбирань).

Міннесота - Шарлотт - 108:115 (30:31, 28:15, 17:36, 33:33)

М: Віггінс (29), Таунс (21 + 8 підбирань), ЛаВін (19), Рубіо (11 + 8 підбирань + 8 передач), Дьонг (9 + 11 підбирань);

Ш: Уокер (30 + 5 підбирань + 6 передач), Камінскі (20 + 5 передач), Батюм (16 + 5 підбирань + 7 передач), Зеллер (14 + 9 підбирань), Белінеллі (12).

Портленд - Чикаго - 88:113 (14:35, 23:21, 26:27, 25:30)

П: Ліллард (19 + 5 підбирань), МакКоллум (17), Кребб (15);

Ч: Батлер (27 + 12 підбирань + 5 передач), Вейд (19 + 5 підбирань + 5 передач), Грант (18), Лопес (13 + 11 підбирань), Гібсон (12 + 11 підбирань).

Лос-Анжелес Лейкерс - Бруклін - 125:118 (27:29, 29:22, 37:34, 32:33)

ЛА: Расселл (32 + 8 підбирань), Мозгов (20 + 6 підбирань), Рендл (17 + 14 підбирань + 10 передач), Кларксон (13), Блек (12 + 9 підбирань)

Б: Лопез (30 + 10 підбирань), Богдановіч (29), Букер (11 + 10 підбирань), Феррелл (11).