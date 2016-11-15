Баскетбольні "Хімік" і "Черкаські Мавпи" підсилили свої склади американцями

Українські баскетбольні клуби "Хімік" і "Черкаські Мавпи" посилилися американськими гравцями, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Новачком "Хіміка" став 23-річний важкий форвард Томас Гіпсон, який починав сезон у французькому "Шалоні", набираючи очка і 2,9 3,4 підбору в матчах чемпіонату країни. Перед цим Гіпсон один рік грав за фінський "Коувот".

"Черкаські Мавпи" також посилили свою передню лінію, підписавши контракт з 25-річним центровим Дамонтре Харрісом. Минулий сезон новачок черкасців провів у чемпіонатах Польщі і Туреччини, а перед стартом нинішнього невдало намагався закріпитися у складі ізраїльського "Маккабі Ашдод".

Нагадаємо, "Хімік" продовжує лідирувати в чемпіонаті української Суперліги, але минулого тижня зазнав першої поразки в сезоні. "Черкаські Мавпи" займають восьме місце в турнірній таблиці Суперліги.