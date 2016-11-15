"Детройт" залишається єдиною командою НБА, яка не програвала вдома з початку сезону

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися вісім матчів, в центральному з яких "Детройт" обіграв "Оклахому" і залишається єдиною командою НБА, яка ще жодного разу з початку сезону не програвала на своєму майданчику, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Детройт" здобув п'яту поспіль велику домашню перемогу. При цьому, команда виграла три чверті з чотирьох, а найбільшою виявилася перевага у другій 12-хвилинці - 31:22.

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Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Тобіас Харріс, на рахунку якого 22 очка та 6 підбирань.

А ось "Нью-Орлеан" здобув лише першу домашню перемогу в новому сезоні, обігравши "Бостон" у впертій боротьбі і з мінімальним рахунком 106:105.

Індіана – Орландо— 88:69 (16:19, 25:18, 30:20, 17:12)

І: Майлз (16), Елліс (13), Джордж (13 + 6 підбирань + 5 передач), Тіг (11 + 8 підбирань + 5 передач + 3 блок-шота), Янг (11 + 5 підбирань), Тернер (9 + 7 підбирань) Серафін (6 + 10 підбирань)

Про: Фурньє (14), Пейтон (12 + 7 підбирань), Гордон (11), Ібака (6 + 13 підбирань), Вучевич (2 + 12 підбирань), Бийомбо (9 + 9 підбирань)

Нью-Йорк – Даллас— 93:77 (15:23, 21:16, 31:12, 26:26)

НЙ: Ентоні (24), Порзингис (24 + 11 підбирань), Холідей (16).

Д: Барнс (20), Бареа (17), Богут (4 + 9 підбирань)

Детройт – Оклахома-Сіті— 104:88 (28:25, 31:22, 19:21, 26:20)

Д: Харріс (22 + 6 підбирань), Бейнс (20 + 8 підбирань), Колдуелл-Поуп (17), Сміт (11 + 6 підбирань), Удрих (10), Луэр (8 + 9 підбирань).

ОС: Уестбрук (33 + 15 підбирань + 8 передач + 7 втрат), Грант (11 + 5 підбирань), Кантер (10), Адамс (4 + 11 підбирань).

Нью-Орлеан – Бостон— 106:105 (27:26, 29:25, 28:23, 22:31)

АЛЕ: Девіс (25 + 16 підбирань + 4 перехоплення + 7 втрат), Геллоуей (21), Джонс (15 + 10 підбирань), Фрейзер (10 + 6 передач), Хілл (9 + 7 підбирань)

Б: Томас (37 + 7 передач), Бредлі (19 + 10 підбирань), Смарт (15 + 6 підбирань + 4 перехоплення).

Х'юстон – Філадельфія 115:88 (38:26, 27:26, 28:16, 22:20)

Х: Харден (33 + 7 підбирань + 9 передач + 5 втрат), Аріза (17 + 8 підбирань + 3 перехоплення), Гордон (16), Нене (13), Капела (8 + 13 підбирань + 5 блок-шотів)

Ф: Эмбиид (13 + 10 підбирань + 6 втрат), Ільясова (13 + 6 підбирань), Хендерсон (11), Шарич (11 + 6 підбирань)

Сан-Антоніо – Майамі— 94:90 (25:19, 30:21, 16:20, 23:30)

СА: Ленард (24 + 12 підбирань), Олдрідж (18), По Газоль (12 + 8 підбирань), Паркер (11 + 6 передач), Міллс (10)

М: Уэйтерс (27), Уайтсайд (23 + 17 підбирань), Джонсон (11 + 8 підбирань + 6 передач)

Юта – Мемфіс— 96:102 (25:33, 23:23, 22:17, 26:29)

Ю: Инглс (20), Хейворд (13), Лайлс (18 + 5 підбирань), Мак (17)

М: Газоль (22 + 5 підбирань + 6 втрат), Картер (20 + 7 підбирань), Конлі (18 + 7 передач), Рендолф (18 + 10 підбирань)

Кліпперс — Бруклін— 127:95 (39:14, 32:33, 28:18, 28:30)

ЛАК: Стать (21 + 9 передач + 5 перехоплень), Гріффін (20 + 6 підбирань + 6 передач), Медик (18), Кроуфорд (17 + 5 підбирань), Фелтон (11), Мба а Муте (11)

Б: Богданович (18), Кілпатрік (14 + 5 підбирань), Феррелл (13 + 5 підбирань), МакКалух (13)