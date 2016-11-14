НБА. "Голден Стейт" переміг "Фінікс", Уестбрук зробив 40-й тріпл-дабл (результати матчів)
У Національній баскетбольній асоціації минулої ночі відбулися п'ять поєдинків регулярного чемпіонату.
Чемпіон і фіналіст минулого сезону НБА "Клівленд" і "Голден Стейт", відповідно, здобули перемоги у чергових матчах ліги.
"Кавальєрс" в останній чверті гри впоралися з "Шарлотт Хорнетс" (100:93), а "Ворріорс" в результативній зустрічі перемогли "Фінікс Санс" (133:120). Українець Олексій Лень четвертий раз поспіль вийшов у стартовій п'ятірці "Фінікса". Він провів на майданчику 18 хвилин, за які встиг набрати 9 очок, 6 підбирань, 3 передачі, 3 втрати і 5 фолів.
В інших матчах дня відзначимо особистий успіх захисника "Оклахома-Сіті Тандер" Рассела Вестбрука, який зробив 40-й трибл-дабл у кар'єрі. У грі з "Орландо Меджик" він набрав 41 очко, 12 підбирань і 16 передач, але така результативність не допомогла його команді виграти - перемогу флоридцям приніс екс-гравець "Тандер" Серж Ібака, який набрав 31 очко і реалізував переможний кидок (109:107).
Таким чином, "Оклахома-Сіті" зазнала четвертої поразки в сезоні і опустилася на шосте місце в турнірній таблиці Західної конференції. Лідирує тут "Лос-Анджелес Кліпперс", які зазнали лише однієї невдачі в перших десяти матчах.
Результати матчів:
Клівленд - Шарлотт - 100:93 (32:22, 20:32, 19:18, 29:21)
К: Фрай (20), Джеймс (19 + 8 підбирань + 8 передач), Ірвінг (19 + 4 передачі);
Ш: Вокер (21 + 4 передачі), Вільямс (16 + 6 підбирань), Батюм (15 + 9 підбирань + 7 передач).
Голден Стейт - Фінікс - 133:120 (28:32, 34:27, 37:33, 34:28)
ГС: Каррі (30 + 6 підбирань + 6 передач), Томпсон (30), Дюрант (29 + 9 підбирань + 5 передач)
Ф: Воррен (20), Бледсо (20 + 5 передач), Букер (19), Лень (9 + 6 підбирань + 3 передачі).
Міннесота - Лейкерс - 125:99 (36:27, 33:19, 18:26, 38:27)
М: Віггінс (47), Бьєліца (24 + 8 підбирань), Таунс (22 + 12 підбирань)
Л: Вільямс (17 + 5 підбирань + 4 передачі), Рендл (14 + 6 підбирань), Кларксон (14).
Оклахома-Сіті - Орландо - 117:119 (13:27, 34:30, 37:25, 33:37)
ОС: Вестбрук (41 + 12 підбирань + 16 передач), Кантер (16 + 8 підбирань), Роберсон (14);
О: Ібака (31 + 9 підбирань), Пейтон (23 + 7 підбирань + 9 передач), Фурньє (21 + 5 передач).
Портленд - Денвер - 112:105 (20:28, 30:29, 36:15, 26:33)
П: Ліллард (32 + 8 підбирань + 6 передач), Макколлум (21 + 4 передачі), Харклесс (17 + 6 підбирань);
Д: Галлінарі (19 + 7 підбирань), Маррей (19 + 5 підбирань), Фарід (18 + 14 підбирань).