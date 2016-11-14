НБА. "Голден Стейт" переміг "Фінікс", Уестбрук зробив 40-й тріпл-дабл (результати матчів)

Чемпіон і фіналіст минулого сезону НБА "Клівленд" і "Голден Стейт", відповідно, здобули перемоги у чергових матчах ліги.

"Кавальєрс" в останній чверті гри впоралися з "Шарлотт Хорнетс" (100:93), а "Ворріорс" в результативній зустрічі перемогли "Фінікс Санс" (133:120). Українець Олексій Лень четвертий раз поспіль вийшов у стартовій п'ятірці "Фінікса". Він провів на майданчику 18 хвилин, за які встиг набрати 9 очок, 6 підбирань, 3 передачі, 3 втрати і 5 фолів.

В інших матчах дня відзначимо особистий успіх захисника "Оклахома-Сіті Тандер" Рассела Вестбрука, який зробив 40-й трибл-дабл у кар'єрі. У грі з "Орландо Меджик" він набрав 41 очко, 12 підбирань і 16 передач, але така результативність не допомогла його команді виграти - перемогу флоридцям приніс екс-гравець "Тандер" Серж Ібака, який набрав 31 очко і реалізував переможний кидок (109:107).

Таким чином, "Оклахома-Сіті" зазнала четвертої поразки в сезоні і опустилася на шосте місце в турнірній таблиці Західної конференції. Лідирує тут "Лос-Анджелес Кліпперс", які зазнали лише однієї невдачі в перших десяти матчах.

Результати матчів:

Клівленд - Шарлотт - 100:93 (32:22, 20:32, 19:18, 29:21)

К: Фрай (20), Джеймс (19 + 8 підбирань + 8 передач), Ірвінг (19 + 4 передачі);

Ш: Вокер (21 + 4 передачі), Вільямс (16 + 6 підбирань), Батюм (15 + 9 підбирань + 7 передач).

Голден Стейт - Фінікс - 133:120 (28:32, 34:27, 37:33, 34:28)

ГС: Каррі (30 + 6 підбирань + 6 передач), Томпсон (30), Дюрант (29 + 9 підбирань + 5 передач)

Ф: Воррен (20), Бледсо (20 + 5 передач), Букер (19), Лень (9 + 6 підбирань + 3 передачі).

Міннесота - Лейкерс - 125:99 (36:27, 33:19, 18:26, 38:27)

М: Віггінс (47), Бьєліца (24 + 8 підбирань), Таунс (22 + 12 підбирань)

Л: Вільямс (17 + 5 підбирань + 4 передачі), Рендл (14 + 6 підбирань), Кларксон (14).

Оклахома-Сіті - Орландо - 117:119 (13:27, 34:30, 37:25, 33:37)

ОС: Вестбрук (41 + 12 підбирань + 16 передач), Кантер (16 + 8 підбирань), Роберсон (14);

О: Ібака (31 + 9 підбирань), Пейтон (23 + 7 підбирань + 9 передач), Фурньє (21 + 5 передач).

Портленд - Денвер - 112:105 (20:28, 30:29, 36:15, 26:33)

П: Ліллард (32 + 8 підбирань + 6 передач), Макколлум (21 + 4 передачі), Харклесс (17 + 6 підбирань);

Д: Галлінарі (19 + 7 підбирань), Маррей (19 + 5 підбирань), Фарід (18 + 14 підбирань).