"Дніпро" зазнав третьої поразки в сезоні баскетбольної Суперліги

Сьогодні в чемпіонаті української баскетбольної Суперліги відбулися три матчі.

"Дніпро", який у п'ятницю сенсаційно переміг "Хімік", сьогодні зазнав поразки від одеської "Біпи" - 59:64. Найкращим гравцем у складі переможців став розігруючий Клим Артамонов, який набрав 19 очок, 6 підбирань і 4 передачі.

В інших матчах "Хімік" переміг БК "Запоріжжя" з рахунком 69:64, а в дуелі аутсайдерів "Кременем" і "Волыньбаскетом" перемогу здобула кременчуцька команда - 71:67.

Результати матчів:

Біпа (Одеса) – Дніпро– 64:59 (16:22, 16:12, 18:15, 14:10)

Б: Артамонов (19 + 6 підбирань + 4 передачі), Ткаченко (9 + 5 підбирань), Фандербьорк (8);

Д: Мишула (20), Ревзін (9 + 4 передачі).

Хімік (Южне) - БК Запоріжжя - 69:64 (13:19, 16:16, 21:17, 19:12)

Х: Сміт (17 + 5 передач), Антипов (14 + 8 підбирань), Петров (12 + 12 підбирань + 4 передачі);

З: Конате (28 + 16 підбирань), Овдєєнко (15), Буренко (11 + 5 передач).

Волиньбаскет (Луцьк) – Кремінь (Кременчук) – 67:71 (19:11, 12:22, 23:19, 13:19)

В: Чемякін (16 + 9 підбирань), Тимощук (15 + 6 підбирань + 7 передач), Фурс (9), Герасимчук (9), Алфьоров (8);

К: Ясиненко (15 + 6 підбирань), Вудсон (11 + 6 передач), Шостуха (11), Тищенко (10 + 9 підбирань), Балашов (8).