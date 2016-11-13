НБА. Українець Лень зробив другий дабл-дабл у сезоні, але його "Фінікс" програв "Брукліну" (результати матчів)

Український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень другий раз в сезоні зробив дабл-дабл, але це не допомогло його команді обіграти вдома "Бруклін Нетс". Поєдинок завершився з рахунком 122:104.

Лень знову розпочав гру в стартовому складі "Фінікса", підміняючи Тайсона Чендлера, який пропускає гру через смерть матері. На рахунку уродженця Антрациту 10 очок, 11 підбирань і 2 блок-шота за 29 хвилин на майданчику.

Ще один українець в НБА Джоель Боломбой з "Юта Джаз" минулої ночі провів на майданчику одну хвилину в матчі з "Маямі" (102:91), але за цей час встиг зробити лише одну втрату.

Також зазначимо, що протягом дня всі лідери конференцій, які прймали участь в іграх, здобули перемоги. На Сході "Атланта" розгромила "Філадельфію" (117:96), а "Торонто" виграв у "Нью-Йорка" (118:107). На Заході "Лос-Анджелес Кліпперс" переміг "Міннесоту" (119:105), а "Сан-Антоніо" виявився сильнішим за "Х'юстон" (106:100).

Результати матчів:

Фінікс - Бруклін - 104:122 (21:23, 24:35, 38:32, 21:32)

Ф: Воррен (18), Дадлі (17 + 6 підбирань), Кріс (16 + 5 підбирань), Букер (11 + 6 підбирань), Лень (10 + 11 підбирань);

Б: Холліс-Джефферсон (20 + 13 підбирань), Харріс (19), Кілпатрік (19 + 9 підбирань), Букер (19 + 8 підбирань), Лопес (11 + 5 блок-шотів), Скола (10 + 5 підбирань).

Атланта - Філадельфія - 117:96 (23:27, 36:21, 28:30, 30:18)

А: Хардвей (20), Бейзмор (17 + 5 підбирань), Шрьодер (16 + 5 підбирань + 8 передач), Корвер (14), Хамфріс (13 + 9 підбирань), Ховард (10 + 11 підбирань);

Ф: Окафор (18 + 6 підбирань), Родрігес (13), Шаріч (12 + 7 підбирань), Стаускас (12), Ковінгтон (11).

Торонто - Нью-Йорк - 118:107 (24:28, 29:28, 34:29, 31:22)

Т: ДеРозан (33 + 7 підбирань), Пауелл (19 + 5 підбирань), Лоурі (16 + 6 передач), Валанчюнас (13 + 8 підбирань), Росс (11), Паттерсон (10 + 6 підбирань);

НЙ: Ентоні (31 + 6 підбирань), Роуз (21), Порзінгіс (21), Лі (10 + 5 підбирань), О'куінн (10).

Міннесота - Кліпперс - 105:119 (21:34, 30:26, 22:28, 32:31)

М: Таунс (24 + 10 підбирань), Віггінс (22), ЛаВин (15);

ЛАК: Гріффін (20 + 11 підбирань), Пол (19 + 8 передач), Редік (18), Джордан (18 + 16 підбирань), Мба а Муте (15), Кроуфорд (10).

Х'юстон - Сан-Антоніо - 100:106 (22:26, 18:23, 30:33, 30:24)

Х: Гордон (27 + 5 підбирань), Харден (25 + 11 підбирань + 13 передач), Аріза (15), Капела (12 + 10 підбирань);

САС: Леонард (20), Паркер (16), Олдрідж (16 + 10 підбирань), Газоль (15 + 7 підбирань + 6 передач), Жинобілі (12).

Нью-Орлеан - Лейкерс - 99:126 (26:30, 30:25, 15:29, 28:42)

НО: Девіс (34 + 8 підбирань), Хілд (18), Геллоуей (16 + 6 підбирань);

ЛАЛ: Кларксон (23), Расселл (22 + 6 передач), Вільям (21), Янг (15), Інгрем (10).

Індіана - Бостон - 99:105 (31:24, 14:24, 31:31, 23:26)

І: Тіг (20), Тьорнер (17 + 8 підбирань + 4 перехоплення), Елліс (15), Янг (10 + 8 підбирань), Джефферсон (10);

Б: Томас (23), Оліник (16 + 6 підбирань), Джонсон (14 + 9 підбирань), Бредлі (13 + 8 підбирань + 5 передач), Янг (12), Розир (11 + 6 підбирань).

Чикаго - Вашингтон - 106:95 (28:27, 25:29, 28:14, 25:25)

Ч: Батлер (37 + 8 підбирань + 9 передач + 3 передачі), Міротіч (17 + 11 підбирань), Вейд (14), Гібсон (13 + 5 підбирань), Лопес (10 + 13 підбирань);

В: Морріс (24 + 15 підбирань), Гортат (18 + 14 підбирань), Макклеллан (15), Саторанскі (12 + 9 передач).

Майамі - Юта - 91:102 (21:23, 26:29, 12:24, 32:26)

М: Вайтсайд (15 + 14 підбирань), Дж. Джонсон (15), Макгрудер (14), Річардсон (12), Вінслоу (11 + 6 підбирань), Вільямс (11);

Ю: Хейворд (25 + 9 підбирань), Худ (17), Гобер (12 + 11 підбирань), Мак (12), Экзам (10), Джонсон (10 + 6 підбирань).

Мілуокі - Мемфіс - 106:96 (24:19, 20:20, 31:31, 31:26)

М: Адетокумбо (27 + 6 підбирань + 5 передач), Бізлі (19), Паркер (16), Брогдон (12);

М: Газоль (18 + 5 підбирань + 6 передач), Картер (17), Конлі (15 + 5 підбирань), Парсонс (12), Рендолф (12 + 7 підбирань).

Денвер - Детройт - 95:106 (21:36, 28:21, 22:23, 24:26)

Д: Мудіай (19 + 5 підбирань), Галлінарі (18), Харріс (13), Нельсон (11);

Д: Харріс (19), Маркус Морріс (17), Колдуелл-Поуп (14), Драммонд (14 + 12 підбирань), Лур (14 + 10 підбирань), Сміт (10 + 8 передач).