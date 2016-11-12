"Будівельник" програв "Кривбасу", "Мавпи" здолали "Миколаїв" у чергових матчах Суперліги

У Києві і Черкасах завершилися матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, де "Будівельник" програв "Кривбасу" з Кривого Рогу, а "Мавпи" здолали "Миколаїв", повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра у столичному Палаці спорту була вельми напруженою. Першу чверть гості виграли з перевагою у 3 очки - 14:17, після чого команди видали понад нерезультативну другу чверть - 5:6 - "+4" для гостей. Після великої перерви "Кривбас" виграв третій поспіль відрізок - 19:23 і лише в кінцівці дозволив киянам трохи відіграти відставання - 22:16. Втім, на підсумковому рахунку на користь "Кривбасу" це ніяк не позначилося - 60:62.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Дмитро Глєбов, який набрав 17 очок.

У Черкасах "Мавпи" створили собі дворазову перевагу вже в першій 10-хвилинці - 18:9. Потім дали супернику трохи скоротити перевагу у другій чверті - 14:16, і зовсім втратили перевагу в третій 10-хвилинці - 18:27. Більш того, суперник встиг вийти вперед в загальному рахунку. Але, різкий спурт у заключній 10-хвилинці - 17:11 - дозволив господарям повернути перевагу і виграти матч в цілому - 67:63.

Кращим бомбардиром у черкасців став Олександр Кобець - 11 очок.

Таким чином, "Будівельник" знову очолив турнірну таблицю, набравши сьогодні 1 очко (8 перемог/4 поразки, 20 балів) і випереджаючи "Хімік" - 9/1, 19. У "Дніпра", "Кривбаса" та "Черкаських Мавп" - по 18 балів.