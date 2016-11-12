У Кубку України з баскетболу скасували груповий етап

В узгоджений раніше формат проведення Кубка України з баскетболу внесено важливі зміни - замість групового етапу, в якому по дві кращі команди з кожного квартету повинні були визначити півфіналістів турніру, вирішено провести стандартні чвертьфінали за схемою гра «вдома-на виїзді», повідомляє Isport.

Рішення це аргументується необхідністю не тільки заощадити сили, але й фінансовою складовою. Скасування групової стадії позбавляє від необхідності проводити ще 4 матчі і здійснювати два вояжи в інші міста, що для багатьох учасників Кубка, на жаль, є серйозною фінансової витратою.

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Жеребкування чвертьфінальної стадії пройде найближчим часом, а результати попереднього жеребкування скасовані.

На даний момент визначено сім учасників чвертьфіналу – Будівельник, "Черкаські Мавпи", Дніпро, БІПА, БК Запоріжжя, МБК "Миколаїв" і Кривбас. Практично немає сумнівів, що 8-м учасником стадії стане лідер нинішнього сезону Суперліги южненський Хімік.