"Торонто" обіграв "Шарлотт" у матчі лідерів Східної конференції НБА

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації "Торонто Репторс" обіграв "Шарлотт Хорнетс" у грі двох лідерів Східної конференції, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 113:111.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців, за традицією, став ДеМарр ДеРозан, що набрав 34 очки. Цікаво, що його середня статистика в цьому сезоні - 34,1 очка за гру. Це найкращий показник на старті сезону з часів рекорди Майкла Джордана в сезоні 1989/90. Крім того, ДеРозан набрав 30 очок у 7 з 8 стартових матчів сезону, повторивши рекорд Джордана сезону 1986/87.

Філадельфія – Індіана 109:105 OT (21:27, 30:25, 25:20, 24:28, 9:5)

Ф: Эмбиид (25+7 підбирань+5 втрат), Стаускас (14), Ільясова (14+11 підбирань),Хендерсон (12), Ковінгтон (10),Шарич (8+5 підбирань+3 перехоплення), Родрігез (7+9 передач), Холмс (8+12 підбирань)

І: Джордж (26+9 підбирань), Елліс (19+6 підбирань+5 асистів+4 перехоплення), Тіг (13+3 перехоплення), Майлз (13), Янг (11+9 підбирань), Джэфферсон (10)

Вашингтон – Клівленд 94:105 (31:26, 25:32, 19:26, 19:21)

В: Уолл (28+2 перехоплення+6 втрат), Морріс (20), Портэр (11+8 підбирань), Гортат (4+15 підбирань), Убре (10+6 підбирань), Берк (9).

До: Ірвінг (29+6 передач), Джеймс (27+10 підбирань+5 передач+6 втрат), Джей Ар Сміт (17), Лав (14 + 16 підбирань), Томпсон (2 + 7 підбирань).

Шарлотт – Торонто 111:113 (27:28, 17:30, 38:21, 29:34)

Ш: Уокер (40+10 підбирань+6 передач), Батюм (18+10 підбирань+6 передач+6 втрат), Зеллер (12+7 підбирань), Вільямс (10+13 підбирань), Хибберт (10)

Т: ДеРозан (34), Лоурі (19+8 підбирань+6 передач), Валанчюнас (12+8 підбирань), Джозэф (12), Керролл (10), Ногейра (10+7 підбирань), Паттерсон (6+7 підборів).

Орландо – Юта 74:87 (17:23, 21:19, 26:18, 10:27)

Про: Фурньє (21), Огастін (19), Гордон (9+7 підбирань), Ібака (8+9 підбирань), Вучевич (4+7 підбирань), Бийомбо (4+8 підбирань).

Ю: Хейворд (20+10 підбирань+8 передач), Фейворс (18+9 підбирань+3 перехоплення+2 блок-шота), Худ(13), Гобер (13+13 підбирань+3 блок-шота), Мак (9+6 підбирань).

Бостон – Нью-Йорк 115:87 (31:27, 30:24, 25:22, 29:14)

Б: Томас (29), Оліник (19+7 підбирань), Бредлі (15+10 підбирань+4 перехоплення), Смарт(12 + 10 передач+6 підбирань+3 перехоплення), Зэллер (11), Розьє (10), Браун (10),

Н-Й: Порзингис (14+6 підбирань), Ентоні (12), Роуз (11+6 передач+7 втрат), Ноа (9 + 10 підбирань+3 блок-шота), Холідей (10), Эрнангомес (8+12 підбирань+5 втрат), Дженнінгс (6+6 підбирань).

Оклахома-Сіті – Кліпперс 108:110 (24:16, 26:34, 24:32, 34:28)

Про: Уестбрук (29+14 підбирань+9 передач), Оладипо (18), Робэрсон (13+9 підбирань), Кантэр (13+11 підбирань), Сабоніс (12), Кристон (9).

До: Гріффін (25+6 підбирань), Кроуфорд (19), Підлога (17+10 передач+6 підбирань), Медик (16), Джордан (12+13 підбирань), Мба а Муте (7+6 підбирань).

Сан-Антоніо – Детройт 96:86 (28:26, 21:26, 26:15, 21:19)

З: Газоль (21+9 підбирань+6 передач), Леонард (17+4 перехоплення), Олдрідж (14+12 підбирань), Міллс (10), Джинобили (10), Андерсон (8+6 підбирань).

Д: Драммонд (20+17 підбирань+6 втрат), Сміт (12), Харріс (12+5 підбирань), Удрих (12), Колдуелл-Поуп (10+7 передач).

Портлэнд – Сакрамэнто 122:120 OT (35:31, 27:26, 22:26, 22:23, 16:14)

П: Лиллард (36+7 передач+5 втрат), Макколлум (31+5 передач+4 перехоплення), Крабб (16+7 підбирань+4 передачі), Леонард (11), Харклесс (8+8 підбирань), Пламли (8 + 7 підбирань + 7 передач+2 перехоплення+2 блок-шота).

З: Казінс (33+9 підбирань), Гей (29+14 підбирань+6 втрат), Коллісон (20+5 підбирань+4 передачі), Аффлало (15), Куфос (10+6 підбирань).