"Дніпро" завдав "Хіміку" першої поразки в сезоні баскетбольної Суперліги

Сьогодні в чемпіонаті України з баскетболу відбулися три матчі.

Южненський "Хімік" зазнав першої поразки у сезоні чемпіонату української баскетбольної Суперліги. Сьогодні команда Віталія Степанівського програла вдома "Дніпру" - 63:76. Найкращими у гостей стали гравці передньої лінії - Сергій Загреба та Станіслав Тимофеєнко, які на двох набрали 35 очок і 17 підбирань. В інших матчах одеська БІПА перемогла "Запоріжжя", а луцький "Волиньбаскет" обіграв харківський "Політехнік". Хімік (Южне) - Дніпро - 63:76 (17:20, 17:15, 18:25, 11:16) Х: Сміт (22), Антипов (13); Д: Загреба (18 + 10 підбирань), Тимофеєнко (17 + 7 підбирань), Мішула (13 + 4 передачі), Місяць (10), Шевченко (8). БІПА (Одеса) - Запоріжжя - 83:71 (21:13, 19:15, 23:17, 20:26) Б: Фандерберк (16), Артамонов (15 + 8 передач), Балашов (15 + 7 підбирань), Челован (14 + 8 підбирань), Жуковський (8 + 5 підбирань) З: Конате (18 + 7 підбирань), Саєнко (13), Змітрович (11 + 4 передачі). Волиньбаскет (Луцьк) - Політехнік (Харків) - 80:64 (16:18, 26:18, 24:19, 14:9) В: Чемякін (15 + 10 підбирань), Федчук (13), Алфьоров (13), Фурс (10 + 4 передачі), Тимощук (9), Герасимчук (8), Рудаков (8 + 5 підбирань) П: Рочняк (21 + 11 підбирань), Козлов (16 + 4 передачі), Бест (15).

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