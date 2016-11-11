"Голден Стейт" розгромив "Денвер" в центральному матчі дня НБА

Найрезультативнішим матчем у ніч на п'ятницю в Національній баскетбольній асоціації стала гра в Денвері, де "Голден Стейт Ворріорз" розгромив "Денвер Наггетс" з рахунком 125:101, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гості добилися дворазової переваги вже в першій чверті матчу, вигравши 12-хвилинку з рахунком 38:19. В подальшому, "воїни" дозволили господарям майданчика скоротити розрив на 5 очок (27:32) у другій чверті, знову збільшили його у третій - 34:24 - і зберегли свою перевагу в заключній четвертій 12-хвилинці - 26:26.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Стефан Каррі, на рахунку якого 33 очки.

Мілуокі – Нью-Орлеан 106:112 (27:26, 27:35, 27:27, 25:24)

Мілуокі: Паркер (33), Адетокумбо (17 + 10 підбирань), Брогдон (10), Бізлі (9), Деллаведова (7 + 12 передач)

Нью-Орлеан: Девіс (30), Мур (20), Фрейзер (15 + 10 передач), Джонс (10), Ашик (10)

Майамі – Чикаго 95:98 (22:23, 31:30, 17:17, 25:28)

Майамі: Уайтсайд (20 + 20 підбирань), Уэйтерс (16), Річардсон (16), Вінслоу (15), Джонсон (14)

Чикаго: Батлер (20), Рондо (16 + 12 підбирань), Лопес (16), Вейд (13), Макдермотт (13), Миротич (10)

Денвер – Голден Стейт 101:125 (19:38, 32:27, 24:34, 26:26)

Денвер: Мюррей (14), Бізлі (12), Эрнангомес (11), Харріс (11), Галлинари (11), Мудиай (10)

Голден Стейт": Каррі (33), Томпсон (19), Дюрант (18), Грін (13), Макгі (10)

Сакраменто – Лейкерс 91:101 (30:16, 25:29, 18:25, 18:31)

Сакраменто: Казінс (28), Гей (15), Лоусон (11), Аффлало (9), Барнс (7), Коллісон (6), Коулі-Стайн (6)

Лейкерс: Вільямс (21), Расселл (17), Янг (16), Рендл (15), Мізків (10)