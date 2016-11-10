"Будівельник" здолав "Миколаїв" й став лідером Суперліги

У Києві та Черкассах завершилися чергові матчі чемпіонату України з баскетболу, в яких "Будівельник" здолав на своєму майданчику "Миколаїв" - 73:64, а "Мавпи" програли "Кривбасу" з Кривого Рога з рахунком 72:78, повідомляє офіційний сайт змагань.

У столичному Палаці спорту команда Євгена Мурзіна впевнено провела матч проти "Миколаїва", вигравши три з чотирьох 10-хвилинок. Якщо перша половина гри пройшла в приблизно рівній боротьбі - 14:10 й 15:17, то в другій "Будівельник" мав помітну перевагу - 25:19 й 19:18.

Кращим у складі господарів майданчку став Дугат – 24 очки, 4 підбирання, 3 передачі, 5 перехоплень.

В матчі в Черкасах господарі поля вели в рахунку до завершення третьої чверті - 18:12, 22:21, 15:21. Й лише у заключній 10-хвилинці "Кривбас" вийшов вперед і впевненно завершив матч своєю перемогою - 17:24.

Найрезультативнішим у "Кривбасі" став Мальчевський – 22 очки, 9 підборів.

Таким чином, в турнірній таблиці у "Будівельника" 8 перемог й 3 поразки - 19 очок, южненського "Хіміка" 9/0, 18 очок, "Дніпра" - 7/2, 16.