Луцькому "Волиньбаскету" потрібні чотири мільйони гривень, щоб продовжити існування

Луцький баскетбольний клуб "Волиньбаскет" найближчим часом може знятися з чемпіонату української Суперліги, повідомляє "Волинська Правда".

Нагадаємо, перед сезоном "Волиньбаскет" довгий час не міг знайти фінансування, але все-таки вийшов на старт чемпіонату. Клубу за підтримки голови Волинської ОДА Володимира Гунчика були виділені 235 тисяч гривень.

Цієї суми вистачило на півтора стартових місяці сезону, після чого гроші закінчилися. "На превеликий жаль, так звана більшість у нашому місцевому парламенті не підтримала пропозиції, пов'язаної з фінансуванням баскетбольного клубу і нашого волейбольного клубу", - пояснив Гунчик.

Читайте такожЛуцький "Волиньбаскет" поповнив склад учасників баскетбольної СуперлігиГолова ОДА підкреслив, що тепер керівництво клубу має самостійно шукати кошти для фінансування.

"У мене немає більше можливості просити бізнес відповідної фінансової підтримки. Тому що це вже більше нагадує тиск глави адміністрації на представників бізнесу", - вважає Гунчик.

Видання відзначає, що тепер ціна порятунку "Волиньбаскета" складає чотири мільйони гривень, або 150 тисяч доларів. У клубу залишилося кілька днів до тих пір, поки він не знявся з чемпіонату.

"Ми вже звернулися до всіх небайдужих бізнесменам, але якщо це не потрібно владі... Поки все в підвішеному стані", - сказав головний тренер команди Дмитро Чайковський.

Нагадаємо, луцький клуб "Волиньбаскет" існує з 2008 року. У 2012 році команда виграла чемпіонат Вищої ліги України, а в 2015 році дебютувала в Суперлізі.