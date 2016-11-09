НБА. "Клівленд" програв перший раз в сезоні, Лень провів черговий блідий матч

Команда Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Клівленд Кавальерс" зазнала першої поразки в нинішньому сезоні, програвши вдома "Атланті Хоукс" з рахунком 110:106.

Примітно, що перед цією зустріччю "Атланта" програла "Клівленду" 11 виїзних матчів поспіль. Цього разу героями зустрічі стали тріо лідерів команди Денніс Шрьодер, Кент Бейзмор та Пол Міллсеп, що набрали більш 20 очок кожен.

Таким чином, в лізі більше не залишилося команд, які ще не програвали у нинішньому регулярному чемпіонаті. Крім "Клівленда", по одній поразці мають "Шарлотт", "Оклахома-Сіті" і "Лос-Анджелес Кліпперс".

Також відзначимо чергову не дуже вдалу гру українського центрового "Фінікс Санс" Олексія Леня, який перший раз в сезоні вийшов у стартовому складі арізонців. Його команда поступилася "Портленду" з рахунком 121:124, а вихованець школи "Дніпра" за 18 хвилин набрав 4 очки і 9 підбирань. Примітно, що більшу частину ігрового часу українець провів у першій чверті, яку "Фінікс" програв з різницею в 17 очок.

Результати матчів:

Клівленд – Атланта - 106:110 (20:20, 22:33, 37:31, 27:26)

К: Ірвінг (29), Лав (24 + 12 підбирань), Джеймс (23 + 9 підбирань + 5 передач), Фрай (13 + 7 підбирань)

А: Шредер (28 + 6 передач), Бейзмор (25 + 6 підбирань), Міллсеп (21 + 5 підбирань), Мускала (10).

Портленд - Фінікс - 124:121 (42:25, 21:30, 26:27, 35:39)

П: Ліллард (38 + 5 підбирань), Макколлум (33 + 6 підбирань + 7 передач), Харклесс (20 + 6 підбирань), Пламлі (10 + 5 підбирань + 5 передач);

Ф: Бледсоу (31), Букер (23), Воррен (12), Такер (11 + 9 підбирань + 5 перехоплень), Найт (11 + 6 передач + 5 втрат), Бендер (10), Барбоза (10)... Лэнь (4 + 9 підбирань).

Бруклін – Міннесота - 119:110 (33:33, 33:32, 22:19, 31:26)

Б: Лопес (26), Букер (15 + 9 підбирань), Кілпатрік (14 + 5 підбирань), Богданович (13), Холліс-Джефферсон (13), Харріс (11);

М: Віггінс (36 + 8 підбирань), Таунс (21 + 7 підбирань), ЛаВын (17), Джонс (12 + 5 підбирань + 7 передач).

Мемфіс – Денвер - 108:107 (26:26, 30:30, 23:20, 29:31)

М: Картер (20 + 5 передач), Марк Газоль (19 + 6 передач), Рендольф (16 + 8 підбирань), Конлі (10 + 7 передач + 5 перехоплень), Гаррісон (10 + 6 передач);

Д: Мудіай (23 + 7 передач), Галлынары (21 + 7 підбирань), Харріс (15), Йокіч (12 + 5 підбирань), Нуркіч (11 + 9 підбирань), Мюррей (10).

Лейкерс – Даллас 97:109 (27:25, 27:33, 23:25, 20:26)

ЛАЛ: Кларксон (22), Янг (20), Рендл (15 + 10 підбирань + 6 втрат), Уертас (15), Расселл (12 + 5 підбирань + 7 передач);

Д: Барнс (31), Каррі (23 + 3 перехоплення), Бареа (18 + 7 підбирань + 8 передач), Андерсон (11 + 5 підбирань), Пауелл (10).

Сакраменто - Нью-Орлеан - 102:94 (33:26, 20:20, 23:24, 26:24)

З: Казінс (28), Гей (21 + 6 підбирань + 6 передач), Аффлало (15);

НО: Девіс (34 + 8 підбирань), Хілд (14), Мур (13 + 5 передач).