"Хімік" програв фінській "Катайї" у матчі баскетбольної Ліги чемпіонів

У Южному (Одеська область) завершився матч 4-го туру групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів, в якому "Хімік" приймав фінську "Катайа" і програв з рахунком 82:88, повідомляє офіційний сайт турніру.

У цьому матчі зустрічалися два аутсайдера Групи В, які здобули по одній перемозі при двох поразках. Команди займали 7-8 місця в групі.

Гості з самого початку гри мали перевагу і створили собі хорошу перевагу за підсумками першої половини. Стартову 10-хвилинку "Катайа" виграла з рахунком 22:18, а другу - 17:13. У підсумку, перевага "+8" після 20 хвилин гри.

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Після перерви господарі майданчика спробували наздогнати суперника, але фінський клуб зумів відстояти перевагу в третьому періоді, а потім програв з різницею у два очки в четвертому - 24:24, 27:25. Це не дозволило "Хіміку" претендувати навіть на те, щоб зрівняти рахунок.

Кращим бомбардиром у складі господарів майданчика став Джеймі Сміт, на рахунку якого 26 очок.

Таким чином, "Хімік" з показником перемог і поразок 1/3 залишився на останньому місці в турнірній таблиці Групи В.